NuCoin: golpistas falsificam criptomoeda do Nubank após alta de 2.000%

Durante o fim de semana, a NuCoin foi um dos assuntos mais comentados na comunidade brasileira de criptomoedas, após exibir uma valorização superior a 2.000%. No mercado de finanças descentralizadas (DeFi), pools de liquidez já oferecem investimentos em versões falsas do criptoativo do Nubank.

Mais de R$ 30 mil negociados

Dados do GeckoTerminal apontam que sete pools de liquidez diferentes foram criados usando uma versão falsa da Nucoin. O pool NUCOIN/BUSD, criado na PancakeSwap v2, já movimentou mais de R$ 30 mil nas últimas 24 horas, e exibe mais de R$ 100 mil em liquidez.

Além disso, nas últimas 24 horas, a "NuCoin" negociada no pool valorizou 65%. A liquidez, no entanto, está em queda. Entre os dias 14 e 15 de agosto, houve uma queda de aproximadamente R$ 55 mil no total disponível no pool.

A reportagem apurou que o contrato referente ao pool NUCOIN/BUSD é um honeypot. Nos ataques de honeypot, o contrato inteligente possui um mecanismo capaz de prender o dinheiro dos usuários, e apenas o criador do contrato pode acessar os valores.

“As taxas deste token são extremamente altas. Você receberá significativamente menos em uma negociação do que o esperado, tenha cuidado! Muitos usuários não podem vender seus tokens. Esse é, provavelmente, um honeypot”, aponta o Honeypot Detector.

No pool NUCOIN/WBNB, a versão falsa do token do Nubank caiu 69,65% em 24 horas, e a liquidez foi drenada. No momento da escrita desta matéria, há pouco mais de R$ 1 mil disponíveis para negociação.

Seis dos sete pools criados para negociar versões falsas da Nucoin foram criadas na BNB Chain. Em razão das baixas taxas para interagir com a rede, é normal que agentes maliciosos optem por criar projetos fraudulentos na BNB Chain. Este não é, porém, um demérito da blockchain, que é apenas uma ferramenta.

Os outros cinco pools listados pelo GeckoTerminal, um deles localizado na Pulsechain, não possuem liquidez.

