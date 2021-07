Nubank vai usar blockchain da Ripple para envio de dinheiro ao exterior

O Nubank anunciou nesta semana uma parceria com a fintech Remessa Online para permitir que seus clientes enviem dinheiro para o exterior. Assim, os clientes do banco poderão fazer remessas internacionais por meio do sistema em blockchain da Ripple, que é utilizado pela empresa parceira.

Segundo o Nubank, os clientes do banco digital terão direito a uma taxa administrativa menor em todas as transferências que fizerem a partir de seu aplicativo. Até o dia 13 de setembro, o desconto será de 15% sobre o custo dessa taxa.

“O objetivo do Nubank é sempre oferecer a melhor experiência possível para os clientes, e entregar todas as ferramentas necessárias para que eles tenham a vida financeira nas mãos”, afirmou Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, em comunicado.

Todos os clientes do Nubank terão acesso às transferências internacionais: basta procurar o botão “Transferir internac.” na tela principal do aplicativo. A função está sendo liberada aos poucos e deverá estar disponível para todos os mais de 40 milhões de usuários nas próximas semanas.

Desde fevereiro de 2018, a fintech Remessa Online está na rede de blockchain da Ripple, que permite às instituições financeiras realizarem remessas internacionais de forma rápida e com baixo custo. Ao utilizar a RippleNet, a empresa está conectada a mais de 200 bancos e provedores de pagamento ao redor do mundo.

Segundo a Remessa Online, com a adesão da solução da Ripple, o tempo médio das transações de pagamento, que era de dois dias úteis, passou a ser de poucos segundos, além das operações ficarem 50% mais baratas.

"Nos unimos com a Ripple para simplificar as transferências internacionais no Brasil e oferecer uma experiência muito mais rápida, segura e barata, comparado ao tradicional sistema bancário. Atualmente, nós estamos ativos no xCurrent, um dos produtos da Ripple", destacou a empresa, que afirmou também que a transparência e a segurança são dois fatores extremamente importantes e que isso motivou a escolha pelo uso da tecnologia da Ripple.

"Enviar dinheiro para o exterior sempre foi algo complicado, caro e com opções extremamente limitadas. Mas nós queremos revolucionar o mercado financeiro através do poder do blockchain", destacou.



por Cointelegraph Brasil