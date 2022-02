Novos índices vão acompanhar mercado de NFTs e podem ajudar investidores

A plataforma de pesquisa e análise de blockchain Nansen anunciou nesta semana a criação de seis índices para acompanhar o mercado de NFTs da rede Ethereum. O objetivo é dar aos interessados e investidores as ferramentas para compreender e avaliar tendências do setor, "um dos que crescem mais rapidamente no universo cripto", segundo a empresa.

A Nansen já havia criado, no ano passado, o índice "Blue Chip", que monitorava a performance dos NFTs mais populares, como CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club (BAYC), Vee Friends, ArtBlocks e CoolCats, entre outros. Agora, a empresa reorganizou sua oferta no setor, criando seis diferentes índices que darão uma visão mais abrangente deste mercado.

"NFTs são uma classe de ativos emergente, que cresce muito rapidamente. É um desafio acompanhar a inovação neste mercado. Não há uma definição-padrão para categorizar os casos de uso dos NFTs, mas essa estrutura é vital para trazer à tona os sinais de investimento. Identificando essa lacuna, a Nansen projetou seis índices que rastreiam a atividade do mercado de NFTs no blockchain Ethereum que usam os padrões ERC-721 e ERC-1155", diz a empresa em comunicado.

O primeiro índice é o "Nansen NFT-500", o mais abrangente entre todos, cujo objetivo é oferecer uma visão macro do setor. Segundo a empresa, o índice foi criado para servir como referência do mercado de tokens não fungíveis e consiste no monitoramento da performance das 500 coleções mais importantes do mundo, definidas de acordo com sua capitalização de mercado. Essas coleções, somadas, representam 85,4% de todo o volume de negociação do mercado em 2022.

O segundo índice é o "Nansen Blue Chip-10", que seguirá o desempenho de dez das coleções de NFTs mais notáveis do mundo, baseado em suas capitalizações de mercado. Neste índice estarão apenas os NFTs mais famosos do mundo, como CryptoPunks e BAYC.

Outros quatro novos índices dividem o mercado de NFTs em subcategorias. O "Nansen Social-100" acompanha NFTs que, segundo a empresa, são usados pelos investidores como forma de se conectar e interagir com outras pessoas e comunidades, como tokens que são usados como foto de perfil em redes sociais, tokens que funcionam como "passaporte" de acesso a um grupo ou comunidade, NFTs de utilidade e de Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs).

Já o índice "Nansen Gaming-50" inclui os 50 maiores projetos de NFTs relacionados ao universo dos games, sejam tokens de jogos play-to-earn como Axie Infinity, tokens de jogos GameFi (que misturam games com elementos de finanças descentralizadas) e de jogos de RPG (aqueles que utilizam NFTs como acessórios e ítens equipáveis ou consumíveis).

O quinto índice é o "Nansen Art-20", que acompanhará as maiores coleções artísticas, o que inclui obras de artístas específicos, como XCOPY e Beeple, mas também tokens de obras físicas, de música, entre outros. Por último, o índice "Nanse Metaverse-20" vai acompanhar NFTs relacionados ao metaverso, como avatares, terrenos, ativos e utilidades de ambientes de realidade virtual.

"Nas finanças tradicionais, existe vasta literatura demonstrando que o investimento em índices pode superar o gerenciamento ativo de fundos ao longo do tempo. Além disso, um índice de mercado fornece dados históricos que podem ajudar os investidores a tomar decisões de investimento sólidas. Os índices de NFTs da Nansen apresentam uma maneira confiável de navegar no mercado de NFTs".

Os índices lançados pela Nansen reforçam não apenas o crescimento do mercado de NFTs como um todo mas também do número de pessoas interessadas em investir no setor, que agora terão dados mais concretos para basear suas decisões.

