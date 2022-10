Novo primeiro-ministro do Reino Unido é defensor de criptomoedas e quer NFTs do governo

Nesta segunda-feira, 24, foi escolhido o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Rishi Sunak é um político de 42 anos com origem indiana e formado em economia, filosofia e política pela Universidade de Oxford. Agora no cargo de primeiro-ministro, espera-se que Sunak coloque em prática suas intenções de transformar o Reino Unido em um “centro de inovação cripto”, conforme demonstram falas anteriores do político.

Após a renúncia de Liz Truss, que também havia se posicionado a favor dos criptoativos, na última quinta-feira, 20, e a desistência de Boris Johnson, que já havia ocupado o cargo anteriormente, Sunak foi o único do Partido Conservador a conseguir a maioria das deliberações internas de sua legenda, conquistando o posto de primeiro-ministro de uma das economias mais importantes do mundo.

Centro de inovação cripto

Sunak se destacou no período em que atuou como ministro das Finanças no governo de Boris Johnson por sua posição pró-inovação. Ávido defensor das criptomoedas, o político não escondia sua vontade de transformar o Reino Unido em um centro de inovação cripto.

“É minha ambição tornar o Reino Unido um centro global para a tecnologia de criptoativos, e as medidas que delineamos hoje ajudarão a garantir que as empresas possam investir, inovar e expandir neste país”, disse Sunak na época, em comunicado.

NFT da Casa da Moeda britânica

Além das criptomoedas, Sunak se demonstrou interessado em outras inovações propostas pela tecnologia blockchain, como os tokens não fungíveis (NFTs). Em abril deste ano, o então ministro das Finanças solicitou que a Casa da Moeda britânica emitisse um NFT para mostrar “a abordagem positiva que estamos determinados a adotar em relação aos criptoativos no Reino Unido”.

No entanto, o NFT não chegou a ser realmente emitido e não se sabe se o projeto será levado para frente por Sunak agora no cargo de primeiro-ministro.

Regulação do mercado cripto no Reino Unido

Não apenas Sunak defendeu a tecnologia no país, mas o político também ajudou a formatar, em abril deste ano, o Projeto de Lei de Serviços e Mercados Financeiros. Se aprovado, o projeto pode dar aos reguladores do país amplo poder sobre a indústria cripto.

“Estamos trabalhando para tornar o Reino Unido um centro global de criptoativos. Queremos ver as empresas de amanhã e os empregos que elas criam aqui no Reino Unido”, disse Sunak, após a proposta vir a público.

Na última sexta-feira, 21, o projeto de lei recebeu uma série de alterações, que incluem o reconhecimento dos criptoativos como um potencial setor regulado no país, o que abriria margem para alguns serviços e atividades, como a realização de anúncios para o público.

As mudanças estabelecem que os criptoativos poderão ser regulados a partir de uma definição contida no próprio texto. Uma vez que haja esse enquadramento, haveria a permissão para alguns serviços.

De acordo com o projeto, os criptoativos são "qualquer representação digital criptograficamente protegida de um valor ou direitos contratuais que podem ser transferidas, armazenadas ou comercializadas eletronicamente e que usam um suporte tecnológico para gravar ou armazenar dados".

O objetivo das mudanças é "esclarecer que os poderes relacionadas à promoção financeira e atividades regulamentadas podem ser usadas para regular criptoativos e atividades relacionadas a esses ativos".

Caso o projeto seja aprovado, ele serviria de base para que os reguladores do Reino Unido estabeleçam as regras para o funcionamento do setor, algo demandado pelas empresas no Reino Unido em busca de uma certeza maior sobre as regras que precisam seguir.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok