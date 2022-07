Novo filme de South Park faz piada com ator Matt Damon por publicidade para corretora cripto

O protagonismo de Matt Damon no comercial da corretora cripto Crypto.com, exibido no intervalo do Super Bowl 2022, virou piada no recém lançado filme “South Park: Guerras do Streaming”.

Vestindo uma camiseta que ironiza o slogan da propaganda da exchange de criptomoedas – "a sorte favorece os bravos" –, uma versão animada do ator hollywoodiano tenta convencer os espectadores de que a urina poderá substituir a água em um mundo assolado pela seca.

Neste futuro inóspito, o avatar animado de Damon usa a própria urina para regar as plantas do jardim, tomar banho, cozinhar e até mesmo como refresco ou sob a forma de um picolé, enquanto menciona explicitamente o seu envolvimento com a indústria de criptomoedas.

"Nós estamos vivendo uma seca severa. Simplesmente não há mais escolha. Precisamos achar fontes alternativas à água. Olá, eu sou Matt Damon. Vocês me ouviram falar maravilhas sobre as criptomoedas. E agora existe uma empresa que pode nos oferecer esta nova fonte: Pipi Water!", diz a animação.

Apesar da camisa com a inscrição "a sorte favorece Matt Damon", o ator não demonstra ser bravo o suficiente para encarar os dissabores da nova realidade, evitando experimentar a urina em suas múltiplas formas com uma careta acompanhada de uma interjeição de nojo. Assista abaixo (em inglês).

New South Park movie aired tonight. They made fun of Matt Damon selling out for Crypto and uh well pic.twitter.com/FTIXSbRRbL — Dyme (@CryptoParadyme) July 13, 2022

"O novo filme do South Park foi lançado esta noite. Eles fizeram piada de Matt Damon se vendendo por criptomoedas e, uh, bem...", escreveu o usuário "Dyme" no Twitter, que publicou o trecho da animação.

Damon não é a única celebridade que se associou à indústria de criptomoedas a virar alvo dos criadores de South Park no novo filme.

De acordo com o site Decider, "Gwyneth Paltrow bebe urina em uma xícara de chá. Larry David dá um passo adiante, usando uma fonte de urina como um bebedouro. A tenista profissional Naomi Osaka tem que comer uma salada temperada com urina. Mas a cena mais constrangedora foi reservada a Reese Witherspoon. Depois de exaltar sua confiança nas criptomoedas, a atriz mergulha a cabeça em uma piscina inflável cheia de urina para pegar maçãs.”

No comercial da Crypto.com, apresentado no intervalo do Super Bowl 2022, Damon conduzia os espectadores em uma jornada histórica sobre o legado de homens e mulheres notáveis que fizeram a diferença no mundo e inspiraram as pessoas a “serem mais corajosas”.

Embora tenha sido exibido pela primeira vez em outubro de 2020, o clipe viralizou após ser exibido durante a transmissão do Super Bowl em fevereiro deste ano. Depois disso, voltou a ficar negativamente em evidência devido à queda que pulverizou mais de US$ 2 trilhões do mercado de criptomoedas desde novembro do ano passado.

O Super Bowl, grande final da NFL, a liga de futebol americano, é famoso por sua "batalha de comerciais" nos intervalos das partidas. Em 2022, foram várias inserções relacionadas ao mercado cripto.

Não foi a primeira vez que os criadores de South Park fizeram referência ao anúncio da Crypto.com estrelado por Matt Damon. Ele fora mencionado anteriormente no episódio de estreia da 25ª temporada da série de animação.

