Nova queda no preço do bitcoin pode tornar mineração do ativo financeiramente inviável, diz estudo

A cotação mínima do bitcoin em relação ao dólar necessária para que os mineradores da criptomoeda continuem sendo lucrativos subiu recentemente, se aproximando do patamar de US$ 17 mil (R$ 89,9 mil, na cotação atual), de acordo com um estudo do analista Charles Edwards, responsável pelo fundo de investimentos Capriole Investments.

De acordo com Edwards, quando a cotação do bitcoin atinge esse valor mínimo ou fica abaixo dele, o custo necessário para executar novos blocos da rede e para produzir a criptomoeda se torna superior à remuneração. Ou seja, os mineradores passam a ter prejuízo em suas operações.

O analista observa que esse valor ainda está positivo e que, historicamente, a criptomoeda demonstrou estar subvalorizada quando seu preço se aproxima ou fica inferior ao valor mínimo para que a mineração do ativo seja lucrativa.

A última vez em que a cotação chegou ao valor mínimo foi em 2017, com uma única exceção em março de 2020, quando o preço do bitcoin teve uma forte desvalorização no contexto da disseminação inicial da Covid-19, um movimento que durou pouco tempo.

Bitcoin's production cost floor is rising, currently at $17K. At what other times did we see a similar rising cost basis? pic.twitter.com/nhieUDTk87 — Charles Edwards (@caprioleio) October 17, 2022

Para Edwards, o desempenho atual do bitcoin e do seu valor mínimo de lucratividade se assemelham ao período entre 2018 e 2019. Naqueles anos, a criptomoeda se aproximou da cotação mínima quando uma consolidação do bitcoin no mercado ajudou a elevar esse número.

O site BeInCrypto cita ainda outro dado relevante na correlação entre a atividade de mineração e o desempenho do bitcoin, chamado de Compressão da Fita de Dificuldade. O indicador representa o grau de dificuldade no processo de mineração da criptomoeda.

Segundo o site, momentos em que o indicador está em alta mas ainda longe de 0,5 ponto, indicando uma dificuldade maior na mineração, levaram a cenários positivos para o bitcoin, com quadro de valorização e compra.

Nesse sentido, analistas esperam que, se o indicador mantiver o quadro de alta observado nas últimas semanas, isso poderá impulsionar um fluxo comprador de bitcoin - e uma consequente alta nos preços do ativo - nas próximas semanas.

