Nova coleção de NFTs da Starbucks esgota em 18 minutos após lançamento

A Starbucks, gigante mundial do segmento de cafeterias, surpreendeu seus clientes na última quinta-feira, 9, ao lançar sua primeira coleção paga de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) de edição limitada, chamada de Siren Collection ("Coleção da Sereia", numa tradução livre), uma referência ao já conhecido símbolo da empresa.

Cada um dos 2 mil "selos" digitais exclusivos, que foram vendidos pelo preço de US$ 100 a unidade, veio com 1,5 mil pontos de bônus que podem ser usados para avançar de nível na Starbucks Odyssey, plataforma Web3 lançada em dezembro pela empresa. O projeto representa uma extensão do programa de recompensas da rede mundial de cafeterias.

Esgotados em 18 minutos, os NFTs da Siren Collection possuem uma das cinco expressões relacionadas à jornada dos usuários pelos mascote da Starbucks. Agora, eles são vendidos por mais de US$ 500 cada um por integrantes que conseguiram adquiri-los.

Embora o acesso tenha sido limitado, os fãs da marca ainda podem se cadastrar e entrar em uma fila de espera para participar da próxima venda dos tokens não-fungíveis. A empresa ainda não informou quando o próximo lançamento ocorrerá, e nem se os preços cobrados na primeira coleção serão mantidos para as próximas.

Starbucks, NFTs e Web3

A Starbucks lançou seu programa de associação de clientes por meio da Web3 em dezembro, com a promessa de oferecer novas vantagens e "experiências imersivas no universo do café que [os clientes] não podem obter em nenhum outro lugar". À medida que os clientes que entraram nesse ambiente concluem jogos, questionários e fazem compras, eles ganham recompensas.

As recompensas podem incluir aulas virtuais, acesso a mercadorias ou até mesmo uma viagem a uma fazenda de café da Starbucks, disponível para um dos níveis mais altos da Starbucks Odyssey. A compra de um NFT dá aos membros "pontos" adicionais que eles podem usar para subir de nível na plataforma.

A Starbucks integra uma lista de peso de empresas proeminentes que têm apostado no uso de NFTs por meio da rede Polygon. O uso do blockchain para apoiar projetos de Web3 por companhias relevantes é apontado por especialistas como uma das principais razões para os fortes ganhos de sua criptomoeda nativa, o matic, entre o fim de 2022 e o início de 2023.

