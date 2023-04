Nova coleção de NFTs de Donald Trump esgota um dia após lançamento

Uma segunda coleção de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) associados ao nome e à imagem do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump esgotou nesta quarta-feira, 19, um dia após seu lançamento inicial no mercado de criptoativos.

A coleção apresentou 47 mil colecionáveis digitais retratando o político americano, com preço de US$ 99 cada um, arrecadando mais de US$ 4,65 milhões. No mercado secundário OpenSea, a coleção "Trump Digital Trading Cards Series 2" atingiu desde então 750 ethers em volume de negociação.

Os NFTs e Trump utilizam o "nome, aparência e imagem" do ex-presidente sob uma licença paga e não são de propriedade, gerenciamento ou controle de Donald Trump ou de sua empresa, a The Trump Organization. Indivíduos têm direito a um convite para participar de um jantar de gala com Trump no sul da Flórida se comprarem 47 cartas digitais ou comprarem 100 cartas com criptomoedas.

De acordo com a seção de perguntas do site que apresenta a série de colecionáveis: "Estes são colecionáveis digitais pessoais ou 'cartas de negociação' que você pode colecionar, acumular, negociar. Pense neles como cartões de beisebol ou basquete tradicionais, mas armazenados digitalmente, para que você nunca precise se preocupar com danos físicos".

Os NFTs estavam disponíveis para compra por cartão de crédito ou Wrapped Ether (wETH), e os usuários podiam criar uma carteira digital no momento do pagamento se ainda não tivessem uma para receber o NFT. Além disso, os usuários precisaram passar pela verificação de identidade do cliente (KYC, na sigla em inlgês) para receber os colecionáveis, mesmo que pagassem com criptomoedas.

NFTs de Donald Trump

Os tokens não fungíveis foram cunhados na rede blockchain Polygon e projetados pelo artista Clark Mitchell. Os desenvolvedores afirmam que cada carta autografada é assinada digitalmente à mão pelo ex-presidente: "Estas cartas de negociação digitais não são políticos e não têm nada a ver com qualquer campanha política".

Em 31 de março, um grande júri de Manhattan indiciou Donald Trump por mais de 30 acusações relacionadas a supostas fraudes empresariais. Desde então, o preço dos criptoativos da primeira coleção sobre o ex-presidente lançados em dezembro de 2022, teve forte valorização em relação ao preço inicial. O ex-presidente está fazendo campanha para tentar conquistar um segundo mandato não consecutivo nas eleições de 2024.

