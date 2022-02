Nintendo adota cautela sobre metaverso e CEO diz precisar de mais certeza

O presidente da Nintendo afirmou que a famosa empresa de jogos não vai fazer uma expansão para o metaverso até ter certeza de que o meio fornece a "surpresa e a diversão" que seus jogadores esperam.

Os comentários do presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, foram feitos durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 3, informou a Reuters.

A fala do presidente da Nintendo ocorre apenas uma semana depois que Ken Kutaragi, o criador do PlayStation, outro gigante da indústria de jogos japonesa, se manifestou contra o metaverso o chamando de “isolador”, e os headsets VR de “irritantes”.

Em contraste com essa hesitação da Nintendo sobre o metaverso, em meados de janeiro a Microsoft adquiriu a desenvolvedora de jogos Activision por 69 bilhões de dólares, a maior aquisição da história do mundo dos jogos. A razão apresentada pela Microsoft foi que a mudança “forneceria os tijolos necessários para sua instalação no metaverso”. Esta aquisição está sendo revisada pela FTC nos EUA.

Historicamente, a Nintendo sempre foi superprotetora com sua propriedade intelectual e prefere mantê-la internamente ao invés de licenciá-la a terceiros. Sobre a expansão do império da Nintendo através do licenciamento, Furukawa disse: "Não seria uma vantagem, trazer de repente pessoas que não pensam como a Nintendo".

A fala não alegrou os investidores da Nintendo, que querem que a empresa expanda seu regime de licenciamento de propriedade intelectual e adote os jogos para dispositivos móveis.

A empresa, inclusive, adotou medidas agressivas contra coleções de NFTs e projetos cripto que utilizaram qualquer coisa que fosse semelhante aos seus personagens.

Apesar da postura descompromissada da Nintendo quanto ao metaverso, a empresa está presente em muitos índices deste universo virtual. A Nintendo representa aproximadamente 5% do índice de metaverso da Solactive, que é negociado nas bolsas da Alemanha. A ação da empresa também foi chamada de uma jogada “negligenciada” e “subestimada” no metaverso.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

