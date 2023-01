Nike vai recompensar usuários que criarem tênis virtuais em plataforma de NFTs

A Nike lançou na quarta-feira, 25, o .SWOOSH Studio, uma iniciativa que vai recompensar os usuários que criarem novos desings de tênis que poderão ser comercializados na nova plataforma da empresa para tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês).

Em um comunicado, a fabricante de sapatos informou que o projeto surgiu de uma demanda dos próprios usuários da plataforma, o .SWOOSH. O lançamento contou com um desafio que já está aberto para todos os usuários, com foco na capacidade de contar histórias criativas.

Para participar do desafio, os interessados precisarão criar um story board visual no Instagram ligado ao tênis Air Force 1. A Nike vai escolher quatro vencedores, que receberão US$ 5 mil cada um e serão convidados para colaborar diretamente no desenvolvimento de uma "coleção virtual" inspirada nos projetos.

Há chances, ainda, desses projetos serem selecionados para integrar a primeira coleção de NFTs que a empresa planeja lançar na plataforma. Nesse caso, os criadores terão direito aos royalties gerados por cada venda dos produtos realizada no .SWOOSH.

Os story boards precisão ser formados por oito slides, que incluirão a história desenvolvida, palavras-chave, paleta de cores, "algo tátil", "algo inesperado", uma localização ou cena e o "estado de espírito" ligado à submissão. Todas as imagens usadas precisarão ser originais.

As submissões poderão ser publicadas entre 25 de janeiro e o próximo domingo, 29. A Nike abriu a competição para moradores dos Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, França, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha e Suécia.

O .SWOOSH foi lançado pela empresa em 14 de novembro, e foi classificado como o início do movimento da companhia em direção ao mundo dos NFTs e da Web3. A plataforma busca "empoderar atletas e entregar o futuro do esporte criando uma nova comunidade e experiência digital inclusiva e um lar para as criações virtuais".

Na plataforma, os usuários vão poder aprender, coletar e co-criar objetos virtuais interativos, incluindo roupas e sapatos. Atualmente, o projeto está em uma versão de testes, e os interessados já podem se registrar para participar.

A ideia da Nike é, ao longo de 2023, "expandir a plataforma convidando uma comunidade diversificada e equitativa e, em seguida, lançar sua primeira coleção digital - moldada por seus membros".

