Nike processa StockX por venda não autorizada de NFTs com imagens de tênis

A Nike, uma das maiores empresas de vestuário do mundo, entrou na justiça contra a revendedora online de tênis e acessórios StockX. A gigante americana acusa a empresa de comercializar NFTs dos modelos da marca sem autorização. Começando em janeiro desse ano, a StockX vende sua coleção Vault, baseada abertamente em modelos de sapatos reais.

Segundo a acusação, mais de 500 imagens já foram vendidas, infringindo os direitos autorais da gigante dos artigos esportivos e da moda norte-americana. A StockX também prometia aos compradores das NFTs que receberiam tênis físicos correspondentes às imagens “no futuro próximo”.

Em muitos casos, os tokens eram vendidos por mais de três vezes o valor dos pares físicos. A StockX é uma famosa plataforma de negociação de roupas e calçados de marcas famosas, em especial de artigos de luxo e "sneakers", como são chamados os tênis com produção limitada e desenhos exclusivos, muitas vezes feitos em colaboração com famosos.

Os NFTs não-autorizados “com preços inflados e termos de compra e posse nebulosos”, assim como as dúvidas acerca da legitimidade do modelo da StockX, atrapalharam a reputação da Nike, afirma o processo.

A revendedora, avaliada em quase 4 bilhões de dólares no ano passado, ainda não se manifestou. Enquanto isso, a Nike prepara sua entrada no universo virtual das NFTs em conjunto com o estúdio de arte digital RTFKT.

