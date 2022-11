Nike lança plataforma de NFTs e promete pagar royaties para estilistas digitais

Dados divulgados no final de agosto pela plataforma de dados on-chain Dune Analytics revelaram que a Nike se tornou a líder mundial de marcas em vendas de tokens nãos fungíveis desde o memo período do ano passado. De lá pra cá, a Nike já faturou US$ 185 milhões, montante 740% superior em relação à segunda colocada, a grife italiana Dolce e Gabbana, que faturou cerca de US$ 25 milhões em vendas de tokens não fungíveis (NFTs) no mesmo período.

A liderança parece ter animado a Nike, que no último dia 14 lançou a .SWOOSH, uma plataforma na Web3 desenvolvida pela Nike Virtual Studios, sob a liderança do vice-presidente da empresa, Ron Faris.

Pelo que informou a Nike em comunicado, a plataforma, depois que estiver totalmente estabelecida, terá multifunções, voltadas à criação, participação em eventos, e negociação de NFTs.

“Hoje, a Nike lança o .SWOOSH. A nova comunidade e experiência digital é um lar para as criações virtuais da Nike e usa tecnologia baseada em blockchain – ou o que muitos chamam de “web3” – para oferecer um lugar inclusivo e equitativo para atletas, criadores, colecionadores e consumidores projetarem e possuírem o futuro do esporte”, informou a empresa em comunicado.

De acordo com a Nike, que classificou a plataforma como “um lar para criações virtuais”, o .SWOOSH já está funcionando em versão beta, que requer registro e que possibilitará aos membros participarem da criação da coleção digital que será lançada em 2023.

Depois disso, a plataforma deverá promover um desafio entre a comunidade para escolha de cocriadores de produtos virtuais com a Nike, o que possibilitará aos vencedores o recebimento de royaties sobre os produtos concebidos.

“Estamos moldando um mercado do futuro com uma plataforma acessível para os curiosos da Web3. Neste novo espaço, a comunidade .SWOOSH e a Nike podem criar, compartilhar e se beneficiar juntas”, disse Ron Faris.

O objetivo da plataforma é se tornar um local em que as pessoas possam comprar, trocar produtos físicos e virtuais, desbloquear benefícios como acesso a eventos e produtos, além de cocriar produtos. Faris, cuja função no projeto é encabeçar as estratégias da Nike na blockchain, Web3 e metaverso, completou dizendo que:

“Quando você pensa em um produto virtual como um sapato virtual, não é apenas um sapato, é o produto e a experiência, serviço ou utilidade incorporados. Não vemos esse produto virtual como o fim da jornada de compra, é o começo da jornada.”

No final de abril, em um intervalo de aproximadamente uma semana, a primeira coleção de tênis em NFTs da empresa movimentava R$ 53 milhões com exemplares chegando a ser negociados por R$ 645 mil.

