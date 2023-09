NFTs 'físicos'? Bichinhos de pelúcia com versão digital chegam a 2 mil lojas do Walmart nos EUA

Uma coleção famosa de tokens não fungíveis (NFTs) chegou a mais de 2 mil unidades do Walmart nos Estados Unidos de forma... física. Os tokens digitais são representados por bichinhos de pelúcia que garantem ao comprador também a sua forma digital registrada em blockchain.

Isso ocorre porque cada brinquedo vem com um QR Code que desbloqueia características digitais que o comprador pode resgatar. A intenção da Pudgy Penguins, que possui temática de pinguins, é promover uma “experiência social digital”.

Além da versão digital do brinquedo, as pelúcias também podem conter um “bilhete dourado” que dá acesso à outros tipos de benefícios exclusivos no Pudgy World, plataforma que abriga os NFTs da Pudgy Penguins.

A integração das pelúcias em 2 mil lojas do Walmart nos Estados Unidos pode acabar incentivando a adoção dos NFTs, que ainda não recuperaram a atenção do público desde o último mercado de baixa dos criptoativos, em 2022. A Pudgy Penguins é a 21ª coleção com maior volume de negociação do mundo, de acordo com dados do Crypto Slam.

