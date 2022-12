NFTs em Hollywood: Como eles podem revolucionar o cinema em 2023

Desde o início da indústria cinematográfica, Hollywood é dominada por grandes instituições. Sejam eles estúdios tradicionais ou empresas de streaming mais recentes. No entanto, este modelo pode estar com os dias contados graças ao surgimento e ascensão da tecnologia blockchain e seus derivados.

Entre as possibilidades oferecidas pela tecnologia descentralizada, os tokens não fungíveis (NFTs) são os que se destacam não apenas na indústria cinematográfica, mas também em outras áreas do entretenimento.

Depois da arte digital, jogos e música, os NFTs demonstram que vieram para ficar também no cinema e na televisão.

Nomes conhecidos como Warner Bros, Lionsgate e Disney já adotaram os NFTs para se conectar de forma efetiva com seus espectadores e fãs. Além disso, eles podem ser uma nova fonte de receita para estúdios afetados economicamente pela pandemia de coronavírus, por exemplo.

Benefícios

Para os estúdios independentes e menores, a captação de recursos e a distribuição de lucros mais justas são alguns dos benefícios da adoção do blockchain para suas produções. Eles podem criar uma verdadeira comunidade de fãs que apoiam determinado projeto.

Aos fãs e cinéfilos, os benefícios proporcionados pela posse de um NFT de seu filme favorito podem ser bastante atraentes. Além de produtos promocionais e acessos exclusivos, algumas coleções podem oferecer a possibilidade de conhecer seus ídolos pessoalmente ou opinar nas decisões de determinada produção.

Adoção

O diretor David H. Steinberg, do sucesso de bilheteria “Onze Homens e um Segredo", é um dos principais colaboradores da HollywoodDAO, uma organização autônoma descentralizada que serve como um estúdio de cinema, com foco principal em ajudar os criadores de conteúdo a encontrar investimentos para seus projetos e construir um sistema mais democrático.

De acordo com o IndieWire, site especializado na indústria de cinema, o diretor estadunidense Steven Soderbergh se uniu a uma organização sem fins lucrativos baseada em blockchain, a Decentralized Pictures, com uma doação de US$ 300 mil, para apoiar cineastas em curtas ou longas-metragens.

Outro modelo de financiamento usado é o Visible Project, que usa NFTs para arrecadar dinheiro e, com isso, permitir que os detentores de tokens votem em projetos que estão aptos a receber investimento.

"Apesar de estarmos no início, a cada dia surgem novos cases e projetos experimentais nessa área de pessoas grandiosas do setor. O que acontecerá com a indústria cinematográfica é uma resposta que depende das novas tecnologias que surgirão e dos incentivos que esses projetos vão receber”, disse Luciano Mathias, CCO da TRIO, hub global de criação e produção.

“A indústria do cinema já passou a considerar a caminhada junto das tecnologias da Web 3, mas ainda vai levar um tempo para os resultados chegarem”, explica Luciano.

"Trazer à tona o assunto é necessário para o nicho explorar e debater as DAOS, NFTs e blockchain, e, assim, torcer por mudanças significativas no mercado audiovisual", conclui.

No lado da adoção pelos fãs do cinema, os NFTs podem até dividir opiniões, mas obtém números significativos. Foram vendidas mais de 100 mil unidades de tokens do filme "Matrix Ressurrections" pela Warner Bros, por exemplo.

Os benefícios além da obra podem atrair ainda mais investidores conforme os estúdios invistam em projetos robustos e atrativos. No futuro, é possível vislumbrar um momento em que fãs que possuam o NFT poderão opinar em detalhes do enredo de uma adaptação, contratação de atores, entre outros.

