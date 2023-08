NFTs de Donald Trump disparam mais de 20% após divulgação de foto de fichamento

O ex-presidente Donald Trump já é conhecido no mercado de criptoativos por sua ligação com coleções de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). E um dos projetos que usa a imagem do político registrou uma valorização de mais de 20% após a divulgação de uma foto do empresário de fichamento pela polícia do estado da Geórgia.

Trump enfrenta atualmente uma série de processos e acusações em diferentes estados do país. Na Geórgia, ele deverá enfrentar um julgamento em que é acusado de interferir no processo eleitoral e tentar mudar o resultado da eleição presidencial de 2020. Entretanto, o caso parece estar ajudando o político, ao menos no mundo cripto.

Dados reunidos pelo site CoinGecko mostram que a colação Trump Digital Trading Cards teve uma alta de preço de 22,6% nas últimas 24 horas, com um ganho de capitalização de 22,6%. No momento, cada colecionável vale US$ 269,08, e a capitalização total é de US$ 12,1 milhões.

Os dados mostram ainda que a alta chegou a ser ainda maior na noite da última quinta-feira, 24, quando a foto foi divulgada. A coleção chegou a ter um valorização acumulada de 40,5%, chegando a um preço de US$ 322,26. Entretanto, houve uma correção de preços pouco depois.

A repercussão em torno do caso também fez com que o volume de negociação em 24 horas dos NFTs disparasse. Atualmente, a alta é de 490,6%. A coleção foi lançada em 2022, e ganhou uma segunda versão em 2023, que também está sendo beneficiada pelo caso: ela acumula uma alta de 21,1%, mas com capitalização de mercado menor (US$ 1,9 milhão) e valor por item de US$ 41,86.

Donald Trump e NFTs

Documentos enviados por Trump às autoridades dos Estados Unidos neste mês revelaram o ex-presidente tem ao menos US$ 2,8 milhões (R$ 13,9 milhões, na cotação atual) em ether, criptomoeda da rede blockchain Ethereum, onde os NFTs foram criados.

Além disso, ele também revelou que teve ganhos maiores que o reportado inicialmente graças ao licenciamento da sua imagem para o lançamento de coleções. Trump revelou que teve um lucro de US$ 4,87 milhões com as iniciativas, que esgotaram no mercado primário pouco depois dos lançamentos e agora são comercializadas no mercado secundário.

O documento enviado aos reguladores do país não esclarece se o ether em propriedade do ex-presidente dos Estados Unidos seria resultante dos lucros obtidos com a venda dos NFTs ou resultado de compras realizadas pelo bilionário.

E o ex-presidente não foi o único Trump a entrar no mundo dos criptoativos. Em junho deste ano, a atual esposa do político, Melania Trump, lançou a sua própria coleção de NFTs, que retratam marcos importantes da independência dos Estados Unidos. De acordo com a ex-primeira-dama, o valor arrecadado com os colecionáveis será destinado para a caridade.

