NFTs do Bitcoin ultrapassam Solana e coleção do sapo Pepe lidera em volume de negociação

Nos últimos sete dias, uma coleção de tokens não fungíveis (NFTs) tem feito sucesso entre usuários, ultrapassando até mesmo grandes nomes do setor como Bored Ape Yacht Club. Trata-se da Space Pepes, que registra artes do meme famoso de sapo, o mesmo que também inspirou a criptomoeda-meme PEPE.

O volume de negociação da Space Pepes nos últimos sete dias, segundo dados do CryptoSlam, foi de US$ 7,3 milhões. Cada NFT é vendido por menos de US$ 100 e o pico no volume foi em 19 de maio.

Emitidos na rede do Bitcoin por meio de uma solução desenvolvida para trazer os NFTs ao maior blockchain do mundo, esses NFTs contribuíram para que o Bitcoin rapidamente ultrapassasse blockchains como Solana e Polygon, com forte apelo no mercado de NFTs, em volume de negociação. Até recentemente, os NFTs não eram uma realidade no blockchain do Bitcoin.

No último mês, os NFTs da rede Bitcoin movimentaram cerca de US$ 167 milhões. O número, que ainda está muito abaixo do volume de negociação da Ethereum, principal rede de NFTs, em US$ 397 milhões, já é três vezes maior que o da Solana, de acordo com dados do CryptoSlam.

O que é Pepe?

O meme do sapo Pepe virou uma verdadeira febre entre os usuários do universo cripto. Desde que a criptomoeda-meme PEPE disparou, muitos outros criptoativos foram criados em homenagem ao sapo.

No momento, a criptomoeda PEPE é cotada a US$ 0,00000144 e acumula alta de 544% desde o início de 2023.

