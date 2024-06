NFTs do Bitcoin atingiram US$ 4 bilhões em volume de vendas de todos os tempos

Enquanto o espaço geral de tokens não-fungíveis (NFT) teve uma queda de 54% nas vendas em maio, os colecionáveis digitais no Bitcoin atingiram um novo marco.

Em 4 de junho, o rastreador de dados NFT CryptoSlam mostrou que os NFTs no blockchain Bitcoin atingiram um volume total de vendas de todos os tempos de mais de US$ 4 bilhões. Os dados combinaram as vendas da NFT, que foram de US$ 3,97 bilhões, e o wash trade, que foi de US$ 82 milhões.

Nos últimos 30 dias, os NFTs baseados em Bitcoin registraram um volume de vendas de US$ 171 milhões, ocupando o primeiro lugar em termos de volume de vendas por blockchain. A rede foi seguida pela Ethereum, que tinha US$ 159 milhões e Solana, que registrou US$ 90 milhões no mês passado.

NFTs de Bitcoin ainda estão longe da Ethereum

Mesmo que os NFTs baseados em Bitcoin estejam liderando os gráficos em volumes de 30 dias, a rede é apenas a quarta maior blockchain em vendas. Segue a blockchain Ronin, que ocupa os três primeiros lugares com US$ 4,2 bilhões em vendas de todos os tempos.

NFTs baseados em Solana mantêm o segundo lugar, com um recorde de US$ 5,5 bilhões para vendas de todos os tempos. Enquanto isso, a rede Ethereum mantém o primeiro lugar para vendas de NFT, com US$ 43,8 bilhões em vendas registradas.

NFTs do Bitcoin também são atingidos pela queda do mercado

O mercado mais amplo de NFT também teve volumes de vendas mais baixos em maio. Em 31 de maio, o CryptoSlam mostrou um declínio de 54% no volume mensal de vendas de NFT em comparação com abril. Em abril, as NFTs viram mais de US$ 1 bilhão em vendas, enquanto maio registrou um volume de US$ 624 milhões.

O declínio no volume de vendas também afetou os colecionáveis baseados em Bitcoin. Os dados mostraram que os NFTs baseados em Bitcoin experimentaram um declínio de 68% nas vendas em maio.

Valor de transação atinge a máxima anual

Além dos NFTs do Bitcoin registrando um novo marco de todos os tempos para as vendas, a rede também viu um novo recorde no valor da transação. Em 28 de maio, as transações de bitcoin atingiram um valor estimado de mais de US$ 25 bilhões, o mais alto no ano passado.

O explorador de bitcoin Blockchain.com mostrou que os detentores de bitcoin moveram cerca de 367.000 BTC no blockchain em 28 de maio. Na época, o preço do bitcoin passou em torno de US$ 69.000, fazendo com que as transações valessem US$ 25,5 bilhões.

