NFTs de Trump esgotam em 1 dia e geram lucro de US$ 4,4 milhões apesar de polêmicas

Lançados na última quinta-feira, 15, os tokens não fungíveis (NFTs) de Donald Trump esgotaram em apenas 24 horas. A coleção de 45 mil imagens do ex-presidente norte-americano valorizou após fazer sucesso entre entusiastas, apesar de piadas e acusações de plágio.

Cada token representava uma imagem de Donald Trump em fantasias diferentes, como cowboy, militar e astronauta. Eles foram comercializados pelo preço fixo de US$ 99 em seu lançamento, gerando um lucro de US$ 4,4 milhões para seus criadores.

Chamada de Trump Digital Trading Cards, agora a coleção é ofertada por investidores no maior marketplace para venda secundária de NFTs, o OpenSea, onde chegou a atingir o valor mínimo de US$ 990 no último sábado, 17. No momento, o investidor interessado em um NFT de Trump precisará pagar pelo menos US$ 309, mais que o triplo do valor inicial.

Segundo dados do OpenSea, o volume de negociação das vendas secundárias dos NFTs já atinge mais de US$ 7,6 milhões. Um NFT da coleção foi vendido por cerca de US$ 43 mil no sábado, de acordo com a PolygonScan.

“Apenas US$ 99! São ótimos presentes de Natal” foi a chamada que Donald Trump usou para anunciar o lançamento da Trump Digital Trading Cards, feita em um “grande anúncio” sinalizado pelo ex-presidente na internet.

Em vídeo publicados em sua própria rede social, a Truth Social, Trump afirma que cada imagem vai oferecer a chance de vencer prêmios em sorteios.

As premiações incluem um jantar com o ex-presidente, encontros via ligação de vídeo ou a chance de jogar golfe em um dos campos de Trump, além da oportunidade de ganhar autógrafos do político e empresário.

Polêmicas

De acordo com o The Block, existem atualmente 34 carteiras com mais de 100 tokens da coleção, sendo que uma única carteira recebeu 1.000 NFTs horas antes da venda inicial ser aberta ao público. Ainda não se sabe quem é o dono da carteira em questão.

Isso fez com que usuários do Reddit classificassem a coleção como um investimento para ”ficar longe”. Entre os riscos apresentados, o principal é que o valor dos tokens pode vir a cair significativamente caso o dono da carteira opte por vendê-los de uma vez só.

Além disso, a Trump Digital Trading Cards está sendo acusada de plágio por alguns usuários do Twitter, que perceberam resquícios de marcas d’água de sites de banco de imagens como ShutterStock e Adobe. Os organizadores da coleção ainda não se pronunciaram sobre o caso e o a existência de uma licença para o uso das imagens não foi confirmado.

A coleção também foi vítima de piadas em programas de televisão dos Estados Unidos, como Saturday Night Live, Late Night, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live! e The Late Night Show.

