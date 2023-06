NFTs de imóveis: construções e títulos de propriedade chegam ao blockchain

Uma startup brasileira do Vale do Paraíba está lançando uma nova tecnologia que pode levar o mercado imobiliário a mergulhar ainda mais profundamente na tecnologia blockchain. Depois da tokenização imobiliária, agora as construções de imóveis poderão ser rastreadas e os títulos de propriedade serão digitais com autenticidade comprovada no blockchain.

Segundo a Prodomos em um comunicado, a rastreabilidade facilita a verificação da autenticidade de construções, por meio de tokens não fungíveis (NFTs) que atuam no blockchain fornecendo uma representação digital única, autenticada e rastreável de um empreendimento.

Todas as etapas do processo de construção podem ser registradas e verificadas, garantindo o controle de todos os custos, serviços e pessoas envolvidas em cada obra. O setor ambiental já tem iniciativas que utilizam o blockchain de forma parecida para a reciclagem. Além disso, o Ministério da Saúde também registra as vacinas e exames em blockchain, o que possibilitou a rastreabilidade dos registros apagados de vacinas de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

NFTs de imóveis

O primeiro NFT imobiliário com foco na rastreabilidade é de um empreendimento de 3.600 m2 próximo de São José dos Campos, em São Paulo. Mas a Prodomos pretende criar outros NFTs com o mesmo propósito, formando uma verdadeira “coleção de NFTs de empreendimentos rastreáveis em blockchain, para que os usuários possam acompanhar a evolução das construções viabilizadas pela empresa”, afirma um comunicado.

Em cada NFT, estão as principais informações do imóvel com um documento de rastreabilidade. Em 2022, São José dos Campos recebeu o selo de primeira Cidade Inteligente do Brasil.

“O objetivo é tornar a rastreabilidade das construções mais acessível e transparente, oferecendo informações para a tomada de decisões dos que atuam neste segmento, seja como fornecedores ou adquirentes”, disse Moacyr da Costa, Chief Legal Officer da Prodomos.

Além disso, a tecnologia dos tokens não fungíveis poderá ser utilizada também em títulos de propriedade. A Prodomos já criou NFTs ligados ao documento para duas casas de luxo em São José dos Campos. Nesse caso, eles atuam representando títulos de propriedade das casas, que já estão disponíveis para trocas em Prodomos Utility Token, sendo de 250 e 220 m² respectivamente.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok