NFTs da Solana atingem US$ 5 bilhões em volume de vendas

Os tokens não fungíveis (NFTs) baseados na Solana registraram um volume de vendas histórico de mais de US$ 5 bilhões após um aumento na atividade de negociação de NFTs na rede nos últimos quatro meses.

Em 23 de fevereiro, o agregador de dados CryptoSlam mostrou que o volume de vendas dos NFTs baseados na Solana já é de US$ 5.013.847.972. Os dados também mostram que a blockchain tem mais de 2,2 milhões de compradores e 1,6 milhão de vendedores. Isso eleva o número total de transações de NFTs na blockchain para quase 43 milhões.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Os NFTs da Solana não se saíram tão bem nos quatro meses anteriores a novembro de 2023. Desde julho de 2023, o volume mensal de vendas de NFTs com base na Solana ficou abaixo de US$ 40 milhões. No entanto, as coisas começaram a mudar depois de outubro de 2023.

O volume de vendas dos NFTs baseados na Solana começou a dar sinais de vida quando atingiu cerca de US$ 82 milhões em vendas mensais em novembro de 2023 – um salto de 192% em relação ao mês anterior, quando tinha apenas cerca de US$ 28 milhões em vendas mensais.

Além disso, os NFTs da Solana mantiveram a tendência positiva nos meses seguintes. Em dezembro de 2023, os NFTs da Solana registraram cerca de US$ 365 milhões em vendas mensais. Foi o segundo maior volume de vendas mensais, depois do recorde de US$ 373 milhões registrados em outubro de 2021.

Embora o volume de vendas tenha diminuído um pouco em janeiro, os NFTs na Solana ainda registraram mais de US$ 239 milhões em vendas durante aquele mês. No momento em que este artigo foi escrito, o volume mensal de vendas de fevereiro somava US$ 161 milhões. O desempenho dos NFTs de Solana aumentou nos últimos meses, com mais de US$ 1 bilhão em volume de vendas nos últimos nove meses.

O aumento nas vendas de NFTs da Solana em dezembro de 2023 coincidiu com a alta do preço do token da Solana. Em 26 de dezembro de 2023, o SOL atingiu a máxima de US$ 121,45, com um volume de negociação de US$ 5,7 bilhões, de acordo com o rastreador de dados de moedas CoinGecko.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok