NFTs como você nunca viu: aplicações na indústria para a nova tecnologia

Por Felippe Percigo*

Estamos vivenciando uma nova temporada efervescente na indústria da Web3. E, sem dúvida, uma das ferramentas impulsionadas em altíssima magnitude com a tecnologia blockchain são os NFTs. Acredite, eles já existiam antes dela, mas foi a partir de seu surgimento que os tokens não fungíveis ganharam um potencial explosivo.

Felizmente, para a turma entusiasta dos NFTs, novos casos de uso aparecem com frequência, resultando em uma importante transformação no mercado, principalmente nos últimos tempos com a introdução de padrões inéditos de desenvolvimento e a possibilidade de criar NFTs até na rede do Bitcoin.

Todo esse movimento traz - e seguirá trazendo - cada vez mais relevância para esses tokens e deve acelerar a sua adoção pelo público e pela indústria em geral.

Em breve, esse tipo de ativo não será mais um estranho, pois irá permear muitas das rotinas da população global e das atividades que fazem o mundo girar.

Para deixar isso mais palpável, resolvi usar este espaço para apresentar exemplos práticos de aplicações dos NFTs que já são realidade hoje em diversos setores da indústria.

Venho falando muito nas minhas colunas por aqui sobre como os tokens não fungíveis revolucionam os mercados financeiro, de investimentos, de entretenimento, arte e o Customer Experiência (Experiência do Cliente), mas suas aplicações são consideravelmente mais amplas e podem fazer você repensar o seu ceticismo em torno da tecnologia - caso o tenha.

O mundo está mudando, e seu dinheiro também precisa acompanhar essa evolução. Invista em criptomoedas com Mynt!

Cadeia de suprimentos

A logística da cadeia de suprimentos é um componente essencial para o funcionamento eficiente de qualquer indústria, mas ironicamente ainda é um enorme desafio dada a complexidade das operações. Envolve o gerenciamento de todas as etapas do processo de produção, desde a matéria-prima até a entrega ao consumidor final.

Por se tratar de um sistema tão abrangente e que depende de tantos agentes, é simples entender que a transparência, a rastreabilidade e a confiabilidade dos processos podem acabar comprometidos. Por isso, a necessidade da indústria sempre foi encontrar ferramentas para azeitar as operações e mitigar riscos, em um esforço para evitar prejuízos financeiros, humanos e de reputação, principalmente em uma época que tende a priorizar práticas ESG.

Um dos principais benefícios do uso de NFTs na cadeia de suprimentos é a capacidade de rastrear facilmente a procedência dos produtos. A tecnologia permite que cada item na cadeia de suprimentos seja vinculado a um token digital único que verifica sua autenticidade e origem. Assim, as empresas conseguem rastrear sem problemas o movimento dos produtos desde o ponto de origem até o destino final, garantindo que eles não sejam falsificados ou adulterados ao longo do caminho.

Além do rastreamento da procedência, os NFTs também podem ser usados para verificar a qualidade dos produtos na cadeia de suprimentos. Quando as informações sobre a qualidade são associadas ao NFT, as companhias conseguem apurar se os produtos estão dentro dos padrões e especificações. Setores que exigem mais rigor no controle, como o farmacêutico e o de alimentos, por exemplo, podem se beneficiar do uso da tecnologia.

Para ilustrar, vou usar a indústria do vinho. Com a criação de tokens únicos para cada garrafa, é possível garantir a autenticidade e a procedência da bebida.

Os NFTs podem armazenar informações detalhadas sobre a produção, como o tipo de uva, a região de origem, a safra e o processo de envelhecimento. Isso traz mais transparência e confiabilidade aos consumidores e colecionadores de vinhos.

Um caso de uso bacana vem da WineChain, uma plataforma global de NFTs que conecta vinícolas e consumidores. Por trás dela, está o ex-executivo da Amazon Europa Xavier Garambois. Ele e os demais fundadores conseguiram criar uma experiência interessante no ramo e que certamente servirá de referência para outros negócios.

Os NFTs do projeto, batizados de wiNeFTs, são associados a garrafas de vinho físicas, incluindo algumas com status de raridade. Os tokens garantem a autenticidade dos produtos e permitem ao comprador verificar todo o ciclo de vida do vinho, ou seja, dá transparência ao processo. Os usuários da plataforma ainda podem gerenciar uma adega pessoal e, em breve, negociar seus NFTs em um marketplace próprio da WineChain.

Saúde

Imagine você ter a possibilidade de monetizar os seus dados de saúde vinculando-os a NFTs…

Essa é uma das várias propostas da plataforma de healthcare Aimedis, que explora a Web3 e os tokens não fungíveis em seus serviços.

Segundo o site do projeto, a pretensão da plataforma é contribuir para a pesquisa médica ao oferecer a provedores de serviços de saúde dados de ensaios clínicos e informações de prontuários médicos de pacientes que desejam vendê-los. Ao mesmo tempo, o protocolo garante que tudo será executado sem comprometer a privacidade do paciente e a segurança de suas informações, com gestão via contratos inteligentes, blockchain e tecnologia de conhecimento zero.

Automóveis

A certificação da origem dos veículos através de tokens não fungíveis já está sendo feita e deve ganhar ainda mais força no mercado automobilístico.

A italiana Alfa Romeo saiu na frente. A fabricante equipou com um certificado digital NFT seu modelo SUV Tonale.

O NFT conterá dados e informações do carro durante o seu ciclo de vida, desde que suas manutenções sejam devidamente realizadas em uma autorizada. Assim, o token oferece não apenas a credibilidade no que diz respeito à origem, mas também um histórico da conservação do veículo, uma mão na roda caso o proprietário queira revender.

Imóveis

O imobiliário é outro setor que está se beneficiando dos NFTs. A tecnologia está transformando a maneira como as propriedades são compradas e vendidas. Com a criação de tokens únicos para cada imóvel, é possível garantir a autenticidade do título de propriedade e simplificar o processo de transferência de propriedade.

Os tokens não fungíveis também tornam o mercado imobiliário mais acessível para um público mais amplo. Isso porque, a partir do processo de tokenização, os interessados conseguem investir em frações das propriedades, não precisando dispor de quantias muito altas como praticado tradicionalmente.

Uma outra vantagem diz respeito à liquidez. Na bolsa de valores, por exemplo, a oferta de ações ajuda uma empresa a se capitalizar a partir de investidores de todos os portes. A tokenização dos imóveis funciona de jeito semelhante, já que a possibilidade de uma pessoa adquirir apenas frações das propriedades reduz o custo inicial de investimento.

Isso sem falar na redução de toda a burocracia envolvida no processo e nas despesas de transação, com eliminação de intermediários e negociações mais rápidas.

O primeiro lançamento imobiliário no Brasil a explorar a tecnologia aconteceu em 2021, através de uma parceria entre a Imovelweb e a Netspaces. Foram tokenizados 16 apartamentos em Porto Alegre para venda por cerca de R$ 600 mil.

Os compradores parciais receberam tokens representando suas frações do imóvel e puderam escolher o fluxo de pagamento. Os investidores ainda puderam optar por morar no apartamento ou alugá-lo para terceiros, recebendo renda proporcional à sua parte do imóvel.

O pagamento pôde ser feito em PIX e, 12 meses depois, o detentor do token ganhou o direito de adquirir o percentual restante do imóvel em um período de até dez anos.

Em todos os exemplos que apresentei, fica evidente que atividades antes complexas e custosas vêm ganhando um impulso como nunca antes com os NFTs. Se o que falei te surpreendeu, você não perde por esperar o que o futuro nos reserva. A tecnologia está voando!

*Felippe Percigo é um investidor especializado na área de criptoativos, professor de MBA em Finanças Digitais e educa diariamente, por meio da sua plataforma e redes sociais, mais de 100.000 pessoas a investirem no universo cripto com segurança.

O mundo está mudando, e seu dinheiro também precisa acompanhar essa evolução. Invista em criptomoedas com Mynt!

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok