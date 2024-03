NFT é vendido por R$ 79 milhões para comprador anônimo na Ethereum

Um raro token não-fungível (NFT, na sigla em inglês) de "alienígena" alcançou o segundo maior preço de venda de todos os tempos para a coleção Cryptopunk na última segunda-feira, 4. O colecionável foi foi vendido por 4.500 ethers, ou US$ 16 milhões (R$ 79 milhões, na cotação atual) no momento da venda.

O comprador anônimo adquiriu um colecionável com o "Cryptopunk #3100". A compra ocorreu após vários dias de negociação em um leilão, com o comprador obtendo a peça após aumentar um lance anterior de 4,25 mil unidades de ethers, ou cerca de US$ 14,78 milhões. O seu último lance não foi contestado, garantindo a obtenção do token.

O NFT Cryptopunk #3100 é um dos 10 mil Cryptopunks que existem no mercado e um dos 406 que possuem uma faixa na cabeça. Mas o valor atual provavelmente está ligado ao fato de ser apenas um dos nove Cryptopunks com temática de alienígenas que foram lançados para compradores.

NFTs Cryptopunks com temática de alienígenas ganharam popularidade no mercado

O maior lance de compra de um Cryptopunk até hoje ocorreu em 12 de fevereiro de 2022, quando o Cryptopunk #5822, que retrata um alienígena usando uma bandana, foi vendido por 8.000 ethers, valendo US$ 23,7 milhões na época.

Segundo entusiastas do projeto, outras figuras da coleção, como a de um alienígena usando chapéu de cowboy ou com um cachimbo, seriam mais raras do que os dois NFTs vendidos a preços recordes no mercado. Entretanto, elas não receberam o mesmo grau de interesse de compradores.

O mercado é, em última análise, ditado pelas vendas e, por qualquer razão, um "alienígena com bandana" e um "alienígena com faixa na cabeça" chamaram mais atenção dos interessados em Cryptopunks. Além deles, as outras duas maiores vendas da coleção também envolvem artes sobre alienígenas.

O NFT mais caro já comprado em leilão é o "EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS", criado pelo artista Mike “Beeple” Winkelmann. A peça foi vendida por US$ 69 milhões (mais de R$ 340 milhões) em 11 de março de 2020, no auge do mercado de NFTs. Desde então, porém, o segmento entrou em declínio e enfrenta dificuldades para voltar aos patamares da época.

