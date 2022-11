NFT que Justin Bieber pagou US$ 1,3 milhão despenca e agora vale US$ 69 mil

Graças à chegada do “inverno cripto”, o burburinho sobre os tokens não fungíveis (NFTs) diminuiu consideravelmente em 2022. Depois de terem se tornado uma verdadeira febre em 2021, com valorização surpreendente, conquistando uma série de celebridades, os NFTs enfrentam uma onda de desinteresse que já gera prejuízos milionários.

Entre os investidores que “perderam dinheiro” após comprar um NFT está o cantor Justin Bieber. Dados sobre a desvalorização dos NFTs da Bored Ape Yacht Club, coleção da qual pertence o token não fungível do cantor, demonstram que a perda pode chegar a 84% do valor investido.

Em janeiro de 2022, Bieber comprou um NFT da famosa coleção de macacos entediados que estrelavam as fotos de perfil de uma série de famosos, como Neymar e Madonna. O cantor chegou a pagar US$ 1,3 milhão pelo item digital, compra que foi considerada questionável na época.

Isso porque mesmo antes de sua desvalorização, o token possuía características muito comuns pelo seu preço. Classificado como o 9.810º mais raro de uma coleção de 10 mil NFTs, o token deveria ter uma cotação próxima ou igual ao valor mínimo da coleção se não tivesse sido comprado por uma celebridade, apontam especialistas.

Um NFT semelhante da mesma coleção pode ser vendido por quase 1/19 do preço pago por Justin Bieber. Atualmente, o valor mínimo a ser desembolsado por investidores que queiram comprar um NFT da Bored Ape Yacht Club é de US$ 70 mil, enquanto o valor pago por Bieber foi de US$ 1,3 milhão.

Os tokens não fungíveis da Bored Ape Yacht Club, uma das coleções mais valiosas do mundo até hoje, não se resumem apenas às imagens em formato JPEG de macacos entediados. Ao comprar um NFT da BAYC, o investidor ganha acesso a uma comunidade de benefícios exclusivos, que incluem eventos privativos, produtos promocionais, distribuição de NFTs e criptomoedas, além do direito de explorar comercialmente a imagem de seu token.

A exclusividade e autenticidade promovida pelos NFTs atraiu uma verdadeira onda de celebridades para o setor, que expunham seus NFTs nas imagens de perfil de redes sociais. Algumas delas também exploraram a imagem de seus tokens para apresentações, músicas, filmes e vídeos. No entanto, com o declínio no interesse pela tecnologia, isso também mudou.

Apesar disso, cada vez mais pessoas “comuns” se interessam em comprar os NFTs da coleção. As vendas estão aumentando recentemente. Na última terça-feira, 15, dados do CryptoSlam sinalizaram um volume de US$ 6,5 milhões em vendas para a Bored Ape Yacht Club

