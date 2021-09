NFT: plataforma de futebol faz maior captação da história e busca expansão

A plataforma Sorare anunciou nesta terça-feira, 21, a captação de 680 milhões de dólares (3,6 bilhões de reais) em uma rodada de investimento liderada pelo Softbank. O aporte na empresa de NFTs e blockchain foi, segundo a própria Sorare, o maior investimento de Série B já registrado na Europa e avalia a startup cripto em 4,3 bilhões de dólares.

A Sorare é uma plataforma de NFTs que une os cards esportivos colecionáveis com fantasy game - como o popular Cartola FC. A empresa tem parceria com alguns dos maiores clubes de futebol do mundo, como Barcelona, Real Madrid, Bayern e PSG, entre vários outros, e, no início do mês, já tinha anunciado um acordo com a LaLiga, o campeonato espanhol de futebol.

“A Sorare fica na interseção de duas indústrias realmente empolgantes, de colecionáveis digitais e fantasy games”, disse Marcelo Claure, CEO do SoftBank Group International. “É evidente pelo incrível crescimento da Sorare neste ano que os fãs de futebol em todo o mundo estão esperando ansiosamente pelo 'jogo dentro do jogo' que a plataforma oferece. Temos o prazer de nos juntar a eles nesta jornada e estamos muito animados para ver o que a empresa alcançará em sua próxima fase de crescimento”.

Em fevereiro, a empresa já havia captado 50 milhões de dólares em sua rodada Série A, que foi liderada pela Benchmark, mas contou com aportes também da Accel, da brasileira Go4it Capital e de investidores anjos como o cofundador do Reddit, Alexis Ohanian, de Gary Vaynerchuk (conhecido como Gary Vee) e do atacante do Barcelona (ESP), Antoine Griezmann. O zagueiro espanhol Gerard Piqué e o inglês Rio Ferdinando também são investidores da Sorare.

Desta vez, além do Softbank, a captação contou com a participação dos fundos Atomico, Bessemer Venture Partners, D1 Capital, Eurazeo, IVP e Liontree, além de novos aportes de atuais investidores como Benchmark, Accel e Headline.

Segundo a Sorare, o valor captado será utilizado para "construir uma experiência revolucionária de jogo que definirá um novo padrão sobre como os fãs ao redor do mundo se conectam com clubes e jogadores". A empresa também afirma que pretende acelerar o seu crescimento e expandir sua atuação para outros esportes além do futebol.

Na Sorare, os usuários podem comprar cards virtuais dos seus jogadores preferidos, representados por tokens não-fungíveis (NFTs) emitidos na rede Ethereum e, portanto, cuja propriedade, histórico de transação e outros dados são registrados publicamente em blockchain.

Os cards virtuais têm tiragens diferentes e isso, junto com o jogador representado em cada token, é o que determina se ele é mais, ou menos, valioso. Em 2021, já foram movimentados mais de 150 milhões de dólares na plataforma, sendo 290 mil dólares em um único NFT de Cristiano Ronaldo - a venda mais alta da história da Sorare. Atualmente, a Sorare já tem mais de 600 mil usuários registrados e parceria com 180 clubes e ligas - por enquanto, o Atlético Mineiro é o único brasileiro na lista.

“Estamos mudando continuamente para experiências digitais para celebrar e aprimorar nossas paixões. Isso também é verdade para os esportes, onde clubes, jogadores e seus fãs apaixonados procuram novas formas de se conectar online ”, disse Nicolas Julia, CEO e cofundador da Sorare. "Estamos entusiasmados com o sucesso que vimos até agora, mas isso é só o começo. Esta é uma grande oportunidade de criar o próximo gigante do entretenimento esportivo”.

Os NFTs da Sorare não têm relação com os fan tokens de plataformas como a Socios.com, tanto é que muitos clubes e ligas tem parcerias com as duas empresas. Enquanto o primeiro oferece um token colecionável e com apelo visual, que imita os tradicionais álbum de figurinhas, porém em versão digital, o segundo é uma espécie de criptomoeda que permite a utilização dos tokens como moeda de troca por produtos, experiências e outros benefícios.

