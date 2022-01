NFT oficial da vitória de Rafael Nadal no Australian Open valoriza 4.000%

O Australian Open não aconteceu só no mundo: enquanto Rafael Nadal derrotava seu oponente Daniil Medvedev na partida decisiva na quadra central do Melbourne Park, na Austrália, outro torneio acontecia simultaneamente no metaverso - e NFTs disponibilizados ao longo do evento acumularam altas impressionantes e movimentaram mais de R$ 23,3 milhões.

Como uma espécie de "lembrancinha" da festa virtual, a cada partida real do Australian Open, os fãs que acompanharam o evento no metaverso podiam comprar "AO Balls", NFTs com imagens de bolinhas de tênis estilizadas que eram atrelados a uma parte específica da quadra real. Ao todo, 6.776 "AO Balls" foram lançadas antes do início das partidas decisivas reais.

Após o encerramento da disputa, os responsáveis pelo evento virtual verificavam onde a bola da jogada vencedora tinha caído na partida real, adicionando informações e dados ao NFT correspondente a este pedaço da quadra - e foram esses que tiveram altas inacreditáveis de preço.

Ridley Palmer, diretor de Projetos de NFTs e Metaverso da Tennis Austrália, a resposta do público à iniciativa surpreendeu: “Nunca imaginamos que venderíamos todos os tokens em três minutos. Como resultado, colocamos as expectativas lá em cima sobre o que os NFTs podem virar no futuro”, afirmou à Insider.

Como a entrada no metaverso dos jogos era gratuita, as AO Balls eram uma forma de marcar presença no evento, e de acordo com dados da plataforma de NFTs OpenSea, os tokens comemorativos movimentaram 4,4 milhões de dólares em transações.

A "AO Ball" correspondente ao pedaço exato da quadra onde caiu a bola vencedora da tenista Ashleigh Barty, na final feminina, recebeu ofertas mais de 1.200% acima do valor original, de 0,067 ETH, ou cerca de 215 dólares (1.150 reais).

Já o NFT correspondente à bola decisiva da vitória de Rafael Nadal ainda não foi revendido. O comprador original adquiriu o criptoativo antes do início da partida pelos mesmos 0,067 ETH (ou 215 dólares) e continua em posse do NFT. As ofertas, entretanto, não param de ser enviadas na plataforma de negociações de NFTs, sendo a maior dela de 3,2 ETH, ou aproximadamente 8.500 dólares (45.000 reais), um salto de quase 4.000%.

A entrada do Australian Open no metaverso e no universo cripto, com seus NFTs exclusivos, é só mais um passo de grandes empresas que têm buscado se aproveitar do "hype" desses setores, que cresceram consideravelmente desde meados de 2020. Adidas, Visa, Nike, Coca-cola, Pepsi, Burger King, Disney e muitas outras já se envolveram com NFTs de alguma maneira recentemente, e o movimento tem ganhado cada vez mais força entre grandes marcas.

