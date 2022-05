NFT dinâmico de patrimônio histórico é leiloado por quase R$ 7 milhões

Um NFT dinâmico da fachada da Casa Batiló, famoso prédio projetado pelo arquiteto Antoni Gaudí em Barcelona, na Espanha, foi leiloado por US$ 1,38 milhão (R$ 6,8 milhões) na famosa casa de leilões Christie's em Nova York, nos EUA.

O artista e diretor digital Refik Anadol usou inteligência artificial e dados coletados através de sensores instalados na fachada do prédio para fazer a obra que muda com informações do ambiente em tempo real.

O NFT, criado pelo turco Refik Anadol é o primeiro a usar inteligência artificial para criar esse tipo de experiência, assim como a Casa Batiló é o primeiro edifício da lista de Patrimônios Mundiais da Humanidade da Unesco a ser representado em forma de um token não fungível.

"Vivemos em uma era de tecnologia realmente avançada, mas ainda não sabemos como lembrar adequadamente nosso passado e herança. Acredito que este projeto é um grande exemplo do uso da história e do patrimônio, aliados à tecnologia e ao futuro. Portanto, uma das razões pelas quais ele é muito significativo é o uso de dados históricos com respeito e combinado com tecnologias futuras, como AI Data, metaverso, NFT e blockchain. O resultado é uma imaginação excitante, em que o passado e o futuro se conectam de verdade", afirmou o artista.

A obra foi exposta no início do mês para quase 50 mil pessoas em frente ao edifício, além do Rockefeller Center, em Nova York. 10% dos quase R$ 7 milhões foram doados para a Associació Aprenem Autisme e a Fundação Adana, que apoiam pessoas com autismo, dislexia, TDAH, entre outros.

Leilões de NFTs por grandes casas de arte, como a Christie´s e a Stotheby´s, de Londres, estão se tornando mais comuns, à medida em que o mundo da arte abraça o mercado dos tokens não fungíveis. No ano passado, a Sotheby´s anunciou que seus leilões iriam acontecer também no metaverso através de uma plataforma exclusiva e proprietária.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok