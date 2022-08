NFT da Bored Ape Yacht Club vai integrar MLS, a liga de futebol dos EUA

A Major League Soccer (MLS) – a liga oficial de futebol dos EUA – anunciou em 5 de agosto uma nova contratação improvável: Striker6045, um token não fungível (NFT) da popular coleção Bored Ape Yacht Club (BAYC). E a data da estreia do "atacante não fungível" já está marcada: quarta-feira, 10, no All-Star Game da MLS. O próprio jogador fez o anúncio da contratação no Twitter.

It’s official! I just signed with the @MLS! Wen All Star? ⚽️ ⭐️ 🚀 pic.twitter.com/jl6PPGyDON — Striker6045 (@striker6045) August 5, 2022

"É oficial! Acabei de assinar com a MLS!", publicou a página oficial do NFT no Twitter.

O contrato foi negociado pela Get Engaged Media, uma agência de marketing digital que cria estratégias e experiências digitais para pessoas e marcas com o objetivo de gerar engajamento do público on-line. Por meio do acordo, a agência pretende alavancar o crescente interesse que personalidades, marcas e clubes do universo esportivo têm demonstrado pelo potencial econômico e interativo dos NFTs e da Web3.

Antes de ser rebatizado como Striker6045 (atacante6045, em tradução livre), o NFT era apenas o BAYC #6045. Há cinco meses a Get Engaged fez um investimento de 100 ETH para adquirir o NFT. Na época, o par ETH/USD estava cotado a US$ 2.516,83, resultando em um negócio de US$ 251.683.

O antigo proprietário obteve um lucro de mais de 1.000% com a transação, pois havia comprado o BAYC #6045 há um ano por apenas 8,45 ETH, algo em torno de US$ 21.200.

A vinculação de um BAYC à MLS não é a primeira iniciativa da liga norte-americana no campo dos NFTs. Em maio de 2021, a MLS fechara uma parceria com o fantasy game Sorare para lançar sua primeira coleção de tokens não fungíveis licenciados. Desde março deste ano, a MLS tem um espaço exclusivo na plataforma da Sorare.

Os NFTs e o esporte

Em todo o mundo dos esportes, os NFTs vêm ganhando força de forma constante, mesmo com o atual esfriamento do mercado de tokens não fungíveis. A Liga Profissional de Basquete dos EUA (NBA) foi uma das pioneiras a lançar uma coleção oficial ainda no final de 2020 em parceria com a Dapper Labs.

A NBA Top Shot é uma coleção de colecionáveis de grandes momentos da história da NBA e contou com o suporte e o entusiasmo do astro do Golden State Warriors quatro vezes campeão da liga, Stephen Curry. O próprio Curry é detentor de um NFT da Bored Ape Yacht Club, assim como o craque brasileiro Neymar.

A Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) também fechou uma parceria com a Dapper Labs para o lançamento de uma coleção nos mesmos moldes da Top Shot e acaba de lançar um blockchain game.

No Brasil, o Vasco da Gama tem se destacado como clube pioneiro no mercado de tokens não fungíveis, com colecionáveis digitais, licenciamento oficial no game Meta Soccer e NFTs que oferecem experiências exclusivas aos seus proprietários, enquanto o São Paulo pretende em breve introduzir a venda de ingressos em NFT para os jogos disputados no estádio do Morumbi.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok