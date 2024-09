Neymar perde milhões com investimento em artes digitais NFT: desvalorização ultrapassa 90%

Os tokens não fungíveis (NFTs) fizeram muito sucesso em 2022. Algumas coleções, como a Bored Ape Yacht Club se tornaram até mesmo um “símbolo de status”, com suas unidades de arte digital de macacos chegando a custar milhões e conquistando celebridades como Neymar.

No período que ficou conhecido como “inverno cripto” em 2022, a cotação dos NFTs despencou e, ao contrário de criptomoedas como o bitcoin, não se recuperou para novas máximas desde então. O prejuízo para alguns pode ser de milhões, como é o caso de Neymar.

Hype dos NFTs passou?

O jogador comprou seus NFTs da Bored Ape Yacht Club em seu auge. Na época, Neymar pagou mais de R$ 6 milhões por três unidades da coleção, famosa por registrar artes digitais de “macacos entediados”. As imagens eram utilizadas como foto de perfil nas redes sociais e davam acesso a um clube muito restrito de benefícios.

Atualmente, os NFTs de Neymar já desvalorizaram cerca de 93% e valem por volta de R$ 500 mil, representando um prejuízo milionário para o jogador. Outros famosos, como Justin Bieber, também tiveram prejuízo com NFTs.

