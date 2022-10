Neymar lança metaverso próprio com NFTs gratuitos em parceria com plataforma da Web3

O jogador Neymar, que atua no time Paris Saint-German e na seleção brasileira de futebol, anunciou na segunda-feira, 24, o lançamento de um projeto próprio na Web3, com um metaverso chamado Beast Mode que conta com ofertas de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês).

Em uma publicação nas redes sociais, o atacante afirmou que "todos vocês sabem o quanto eu amo a minha coleção NFT. E agora finalmente meu projeto pessoal da Web3 vai sair, e eu estou muito animado para todos vocês conhecerem".

O Beast Mode é uma parceria entre Neymar e a NFTStar, uma plataforma de negociação de tokens não-fungíveis controlada pela The9 Limited, uma companhia de tecnologia dos Estados Unidos. O metaverso contará com o lançamento de NFTs divididos em capítulos.

O primeiro, já lançado, é chamado de "prólogo", e o NFT ofertado é gratuito, chamado JungleVIBES. Os interessados precisam pagar apenas a taxa necessária para gerar o token, no processo chamado de "mint". Até o momento, 41.859 pessoas já realizaram o processo, e o token gratuito tem quantidade ilimitada.

Segundo Neymar, a iniciativa é um "presente para todos os fãs", e os detentores dos NFTs poderão "ganhar produtos assinados, participar da comunidade online, encontros e mais". Os próximos tokens que serão liberados deverão ser de edição limitada, divididos em outros três capítulos.

Um comunicado publicado no site do jogador afirma que "Neymar trabalhará com a equipe criativa e artistas de classe mundial da NFTSTAR para desenvolver coleções digitais, incluindo vídeos, animações e outras obras de arte digitais, que registrarão seus destaques da carreira e crescimento pessoal".

Os compradores precisam vincular suas carteiras digitais à plataforma da NFTStar, mas a empresa também aceitará métodos de pagamento como cartões de crédito, para "facilitar a participação de usuários globais".

