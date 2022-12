Nasdaq revela desenvolvedora do metaverso que recebeu mais investimentos em 2022

O mercado de criptomoedas em baixa também foi chamado de mercado de construtores por muitas figuras importantes e empresas do setor.

Novos dados da Nasdaq revelam que os investidores tinham essa mentalidade enquanto continuavam a investir dinheiro na Web3, particularmente em projetos relacionados ao metaverso.

De acordo com os dados do ano passado, 216 acordos de financiamento do metaverso foram concluídos, totalizando quase US$ 2 bilhões em financiamento. No topo do pool de financiamento estavam os serviços baseados em “suporte”, também conhecidos como os principais componentes para a construção:

“Arquitetos digitais, designers de jogos, desenvolvedores de IA, criadores de conteúdo e serviços de metaverso personalizados foram repentinamente necessários para criar experiências de metaverso.”

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

A Animoca Brands, uma importante desenvolvedora de ecossistemas de metaverso, revelou ter feito o maior número de negócios de metaverso no ano passado, com 15 negócios fechados. A empresa recebeu mais de US$ 564 milhões em financiamento em 2022.

Também anunciou recentemente que planeja lançar um fundo de metaverso de bilhões de dólares para desenvolvedores no espaço.

O relatório disse que plataformas de metaverso maiores receberam mais atenção dos investidores este ano. Embora isso abra caminho para projetos menores e mais específicos no futuro. De acordo com a Nasdaq, especialmente aqueles com planos de “metaverso aberto” terão vantagem.

Olhando para o futuro, o relatório diz que os serviços de suporte de IA e as empresas de avatares continuarão recebendo grandes investimentos. Além disso, a expansão das plataformas de metaverso aberto definirá a próxima fase de desenvolvimento, juntamente com modelos econômicos aprimorados e usabilidade no GameFi.

2021 foi o ano do token não fungível (NFT), este ano também pode ser considerado o ano do metaverso, pois ficou em segundo lugar como a palavra do ano do dicionário Oxford.

Ambos existiam antes de seus respectivos booms. No entanto, este foi o ano em que desenvolvedores, marcas e consumidores embarcaram em massa. Na verdade, a pesquisa mostra até que o metaverso é um fator chave no sucesso do NFT a longo prazo.

Outra pesquisa recente revelou que mais de 90% dos consumidores estão curiosos sobre o metaverso e como ele moldará suas experiências digitais.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok