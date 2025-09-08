Nasdaq entra com pedido para começar negociação de ações tokenizadas nos EUA

A Nasdaq, dona da bolsa de valores dos Estados Unidos dedicada a empresas de tecnologia, entrou com um pedido para iniciar a listagem de ações e ETFs tokenizados. A solicitação será analisada pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) nos próximos meses.

A ideia é que a tecnologia blockchain seja usada no processo de liquidação e registro dos ativos. Se o pedido for aprovado pelo regulador, os novos ativos tokenizados poderiam ser disponibilizados no mercado a partir do terceiro trimestre de 2026, segundo projeções da empresa.

De acordo com a Nasdaq, as ações e ETFs tokenizados dariam os mesmos direitos aos compradores que os ativos tradicionais. Entretanto, as compras e vendas seriam registradas em blockchain. Ainda não está claro qual rede a empresa pretende utilizar para o processo.

Defensores da tecnologia afirmam que ela traz mais velocidade, eficiência e escalabilidade para processos de negociação de ativos, além de permitir um fracionamento que reduz valores mínimos de investimento. E as mudanças podem ser mais profundas.

A tecnologia blockchain também facilita a negociação de ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com isso, o avanço da tokenização de ações e ETFs pode levar a Nasdaq a adotar um sistema de negociação ininterrupto, já estabelecido no mercado de criptomoedas.

A tokenização de ações ganhou tração neste ano, após a plataforma de investimentos Robinhood anunciar o lançamento de mais de 200 ações e ETFs tokenizadas para os seus clientes na Europa. Os produtos ainda não foram autorizados nos Estados Unidos.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

Neste mês, a gestora Galaxy Digital também anunciou que vai tokenizar suas ações, com registro e emissão diretos em uma rede blockchain. A operação é a primeira do tipo realizada por uma empresa com ações na Bolsa de Nasdaq e em um blockchain público.

A expectativa do mercado é que a SEC aprove o pedido da Nasdaq. Com o governo Trump, o regulador deu uma guinada e adotou uma postura favorável ao setor, prometendo adotar regras que permitam a expansão do mercado de criptomoedas nos EUA.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok