Nasdaq entra com pedido para começar negociação de ações tokenizadas nos EUA

Nasdaq: bolsa de valores pode lançar ações tokenizadas (VIEW press/Getty Images)
Editor do Future of Money
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17h35.
A Nasdaq, dona da bolsa de valores dos Estados Unidos dedicada a empresas de tecnologia, entrou com um pedido para iniciar a listagem de ações e ETFs tokenizados. A solicitação será analisada pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) nos próximos meses.
A ideia é que a tecnologia blockchain seja usada no processo de liquidação e registro dos ativos. Se o pedido for aprovado pelo regulador, os novos ativos tokenizados poderiam ser disponibilizados no mercado a partir do terceiro trimestre de 2026, segundo projeções da empresa.
De acordo com a Nasdaq, as ações e ETFs tokenizados dariam os mesmos direitos aos compradores que os ativos tradicionais. Entretanto, as compras e vendas seriam registradas em blockchain. Ainda não está claro qual rede a empresa pretende utilizar para o processo.
Defensores da tecnologia afirmam que ela traz mais velocidade, eficiência e escalabilidade para processos de negociação de ativos, além de permitir um fracionamento que reduz valores mínimos de investimento. E as mudanças podem ser mais profundas.
A tecnologia blockchain também facilita a negociação de ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com isso, o avanço da tokenização de ações e ETFs pode levar a Nasdaq a adotar um sistema de negociação ininterrupto, já estabelecido no mercado de criptomoedas.
A tokenização de ações ganhou tração neste ano, após a plataforma de investimentos Robinhood anunciar o lançamento de mais de 200 ações e ETFs tokenizadas para os seus clientes na Europa. Os produtos ainda não foram autorizados nos Estados Unidos.
Neste mês, a gestora Galaxy Digital também anunciou que vai tokenizar suas ações, com registro e emissão diretos em uma rede blockchain. A operação é a primeira do tipo realizada por uma empresa com ações na Bolsa de Nasdaq e em um blockchain público.
A expectativa do mercado é que a SEC aprove o pedido da Nasdaq. Com o governo Trump, o regulador deu uma guinada e adotou uma postura favorável ao setor, prometendo adotar regras que permitam a expansão do mercado de criptomoedas nos EUA.
