Nascido na Rússia, criador da Ethereum chama ataque à Ucrânia de criminoso

O russo Vitalik Buterin, cofundador da rede Ethereum, usou as redes sociais para lamentar e criticar a invasão da Rússia na Ucrânia. Ele chamou a decisão de Vladimir Putin de "crime contra russos e ucranianos".

"Muito desapontado pela decisão de Putin de abandonar a possibilidade de uma solução pacífica na disputa com a Ucrânia e ao invés disso ir à guerra", publicou, em russo, no Twitter. "Isso é um crime contra os povos da Ucrânia e da Rússia. Quero desejar segurança a todos, apesar de saber que não há segurança. Glória à Ucrânia".

Buterin também deixou um aviso aos seguidores sobre o seu direito de se posicionar: "A Ethereum é neutra, mas eu não sou".

Reminder: Ethereum is neutral, but I am not. — vitalik.eth (@VitalikButerin) February 24, 2022

Há algumas semanas, ele já havia enviado uma espécie de "carta aberta" à Putin nas redes sociais, escrita em russo, solicitando que o presidente evitasse o conflito armado na Ucrânia, dizendo que essa atitude "poderia apenas ferir Ucrânia, Rússia e a humanidade".

Vitalik Buterin, que tem apenas 28 anos e é um dos mais ricos e influentes nomes do mercado de cripto e blockchain, já se encontrou pessoalmente com Vladimir Putin, no Forum Econômico Internacional de São Petersburgo, em 2017. Na ocasião, ele tentou convencer o líder russo a adotar a rede Ethereum: "O senhor Buterin descreveu as oportunidades de uso para as tecnologias que ele desenvolveu na Rússia. O presidente apoiou a ideia de estabelecer laços com possíveis parceiros russos", declarou o Kremlin, na época.

A invasão da Rússia na Ucrânia, iniciada na madrugada desta quinta-feira, 24, provocaram pânico em mercados de risco globais, como os mercados de ações do mundo todo, e o mercado de criptomoedas também sofre as consequências provocadas pelo início da guerra. O bitcoin opera em queda de quase 10%, enquanto o ether, cripto da rede Ethereum criada por Vitalik Buterin, sofre ainda mais, com perda de 13,5% do valor nas últimas 24 horas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok