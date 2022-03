Naomi Osaka faz parceria com FTX e quer trazer mulheres para o blockchain

Como parte de sua proposta de trazer a diversidade para o universo das criptomoedas, a FTX anuncia nesta segunda-feira, 21, uma parceria com a tenista Naomi Osaka. Quatro vezes campeã do Grand Slam, ela é a mais nova celebridade do esporte a integrar campanhas da corretora de criptoativos.

Segundo um comunicado da FTX, Naomi usará sua influência e representatividade para envolver vozes mais diversas no setor, que ainda é dominado por homens. Além disso, a tenista vai receber em criptomoedas e uma participação acionária da corretora, que é uma das maiores do mundo atualmente.

“Nossa parceria com Naomi Osaka irá promover nosso objetivo de envolver vozes mais diversas no futuro da moeda digital e da Web3”, disse o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, em comunicado.

O principal motivo que levou Naomi a fechar a parceria com a corretora foi a sua vontade de “aumentar as oportunidades para as mulheres em cripto”, segundo ela. “Vimos as estatísticas sobre como poucas mulheres fazem parte de cripto, o que reflete a desigualdade que vemos em outros mercados financeiros”, declarou a campeã do tênis.

Esta não é a primeira vez que Naomi Osaka se envolve no mundo dos criptoativos. Em parceria com sua irmã, a tenista já havia lançado uma coleção de NFTs na plataforma de outro astro do esporte, o quarterback Tom Brady. O marido de Gisele Bündchen é um entusiasta assumido das criptomoedas e, em 2021, fundou a Autograph.

