“Não seja um perdedor”, diz autor de Pai Rico, Pai Pobre ao recomendar bitcoin e outros dois ativos

Robert Kiyosaki, nome por trás do best-seller “Pai Rico, Pai Pobre”, fez recomendações aos seus seguidores do X. Segundo o escritor, investidores precisam tomar atitudes para não se arrepender depois. “Não seja um perdedor”, disse.

Kiyosaki é um forte apoiador do investimento em três ativos: ouro, prata e bitcoin. Para ele, estes são os melhores ativos para proteger patrimônio de um grande colapso financeiro mundial que estaria por vir. Além disso, o especialista também enxerga oportunidades de enriquecimento com tais ativos, mesmo em momentos de crise.

Na última semana, Kiyosaki voltou a recomendar o investimento em ouro, prata e bitcoin aos seus seguidores, os quais incentivou a se tornarem “vencedores”.

WORDS of a LOSER:

“I would have…I could have…I should have.”

For years I have been recommending buying gold, silver, Bitcoin.

Silver hit $35 an ounce. I believe silver is the best bargain today. I believe silver will 2X…possibly $70 this year.

Please do not be a loser…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 6, 2025