“Não seja um banana”, diz autor de Pai Rico, Pai Pobre ao recomendar investimento em bitcoin

Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre”, voltou a recomendar o investimento em bitcoin em suas redes sociais. Segundo o escritor, a criptomoeda tornou enriquecer “muito fácil” e apenas 0,01 bitcoin poderia valer muito em alguns anos, tornando este o “melhor momento da história para ficar rico”

O bitcoin saiu do zero em 2009 para seu último recorde em quase US$ 112 mil na última semana. Apesar de ainda estar próximo da máxima, em cerca de US$ 109 mil, a criptomoeda ainda pode oferecer oportunidades de enriquecimento, de acordo com Kiyosaki em uma publicação no X.

I cannot believe how easy Bitcoin has made getting rich…so easy.

Why everyone is not buying and holding Bitcoin is beyond me.

Even .01 of a Bitcoin is going to be priceless in two years…. and maybe make you very rich.

Sure Bitcoin goes up and down….but so does real life.…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 26, 2025