Não perca: Especialistas discutem cibersegurança e LGPD no Future of Money

O Future of Money, maior evento da América Latina para discutir as tendências do sistema financeiro e os impactos da tecnologia sobre o setor, terá dois novos paineis nesta quinta-feira, 5, para discutir a segurança das informações nesse novo ambiente.

No primeiro painel do dia, o tema será cibersegurança (cybersecurity). A segurança de informações que circulam na internet em volume crescente será debatida por João Lucas Melo Brasio, diretor executivo da Elytron Security, uma empresa especializada em auditoria e segurança da informação; Daniela Binatti, fundadora e executiva-chefe de Tecnologia (CTO) da fintech Pismo; Felippe Galeb, diretor de Soluções de Cibergurança da Mastercard Brasil e Cone Sul; e Gabriel Borges, Head de Cybersecurity do BTG Pactual.

O painel sobre cibersegurança começa às 18h e pode ser acompanhado aqui:

Em seguida, às 19h, será a vez do painel sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Os impactos da LGPD para os meios de pagamento, empresas e consumidores serão debatidos por Monica Leite, Head de Legal do PayPal para a América Latina; Estela Aranha, presidente da Comissão de Dados e Privacidade da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional do Rio de Janeiro (OAB-RJ); e Renato Opice Blum, advogado e presidente do conselho (Chairman) do Opice Blum, Bruno, Abrusio e e Vainzof Advogados.

O painel sobre LGPD começa às 19h e pode ser acompanhado aqui:

Será o quarto dia de discussões do evento, que começou no dia 15 de outubro com o painel com o inglês Gavin Littlejohn, presidente da Associação Britânica de Dados Financeiros (FDATA) e um dos maiores especialistas do mundo em open banking. No mesmo dia, o ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco, sócio da Rio Bravo Investimentos, discutiu como será o mercado financeiro do futuro.

Outros paineis nas últimas semanas, sempre às quintas-feiras, discutiram o papel das fintechs na transformação do mundo financeiro; o impacto do Pix, o sistema de transferências e pagamentos instantâneos do Banco Central; e do open banking, que é o sistema de compartilhamento de dados financeiros dos usuários, que passam a exercer a posse efetiva de seu histórico com instituições financeiras.