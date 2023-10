Na onda da Web3: como NFTs estão unindo o surfe brasileiro

Neste episódio do Future of Money, você vai entender mais sobre o universo da Web3 e dos NFTs com o surfista e empreendedor Felipe Baracchini. Ele nos conta sobre o Surf Junkie Club, um programa de NFTs que está redefinindo a relação entre surfistas e suas comunidades. Saiba como essa plataforma única está unindo apaixonados pelo surfe brasileiro e oferecendo vantagens exclusivas para seus membros. Uma conversa imperdível para surfistas e entusiastas de tecnologia:

