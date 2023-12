Na era da tecnologia, novo comportamento do investidor não fica mais limitado aos horários da B3

Com o advento da tecnologia e sua constante entrada no mundo dos investimentos, o comportamento do investidor também mudou e ele não quer mais se limitar aos horários da B3, a bolsa brasileira, para fazer suas operações. A nova demanda e o surgimento de uma nova classe de ativos digitais fizeram com que os bancos tradicionais buscassem se atualizar para oferecer novas possibilidades.

Bancos como BTG Pactual, Itaú e Nubank já oferecem a negociação de ativos digitais como as criptomoedas para seus clientes. A iniciativa veio não só de uma demanda por parte de investidores mas também do interesse das instituições pela tecnologia blockchain, afirmam.

Desde a sua criação, a negociação de ativos digitais se deu de forma completamente online e 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo feriados e finais de semana. No entanto, o investimento na classe de ativos funcionou por muito tempo em corretoras especializadas, longe dos bancos.

Ativos digitais 24 horas por dia nos bancos

Agora que os bancos tradicionais do Brasil e do mundo já olham para os ativos digitais, eles buscam oferecer um investimento em conformidade com as regras de segurança que já seguem para os investimentos tradicionais, mas mantendo a ampla disponibilidade.

Nesse sentido, a Mynt, plataforma de criptoativos lançada pelo BTG Pactual em 2022, já realiza operações 24 horas por dia. O Nubank Cripto, também. Procurada pela EXAME, a assessoria do Itaú, que anunciou recentemente a disponibilização de criptoativos em sua plataforma, não respondeu até a publicação desta matéria.

“Com todo esse dinamismo e imediatismo do mundo, os investidores se sentem bem podendo acompanhar o mercado todos os dias e realizar as operações na mesma hora que algo acontece. No mercado tradicional o investidor lia uma notícia relevante sábado de manhã, ele só poderia tomar uma ação na segunda-feira”, comentou Lucas Rangel, especialista em produtos de ativos digitais do BTG Pactual, à EXAME.

“Acho que por esse motivo a nova geração tem muita sinergia com o mercado cripto, ela vive online. Estamos inovando e nos adaptando a essa nova realidade”, acrescentou.

Para além de sua plataforma especializada em criptoativos, o BTG Pactual também disponibilizou em janeiro deste ano o investimento em ativos digitais no BTG Pactual Investimentos, o aplicativo do banco que oferece os mais variados produtos de investimento, desde a renda fixa até opções mais sofisticadas.

A intenção é chamar a atenção de sua sólida base de clientes de investimentos tradicionais, que já são acostumados a fazer suas operações de forma online através do aplicativo, para os criptoativos, que estarão disponíveis em um período de tempo maior do dia.

Desde o dia 2 de dezembro, no BTG Pactual Investimentos as operações em criptomoedas estão disponíveis das 7h da manhã até as 23h45 da noite, um horário bem mais amplo que o da B3, por exemplo, que vai das 9h30 às 18h45. Além disso, as negociações de criptoativos no BTG Pactual Investimentos funcionam também em finais de semana e feriados.

O mercado tradicional deve acompanhar essa tendência?

Ainda com horário de negociação restritos, o mercado de ativos tradicionais perde em vantagem competitiva com as criptomoedas quando o assunto é disponibilidade. No entanto, as instituições do mercado financeiro, que já estudam a tecnologia blockchain e a tokenização, podem acompanhar esta tendência no futuro.

“Acho que aos poucos isso vai mudando o comportamento dos investidores, mas para o mercado tradicional se adaptar e se tornar 24/7, se acontecer, vejo como algo para o longo prazo. Provavelmente em uma mudança geracional, quando a ‘geração 24/7’ chegar em cargos de decisão”, opinou Lucas Rangel à EXAME.

“Principalmente no mercado de renda variável e ações, pois as empresas precisariam estar muito mais preparadas para gestão de crise”, acrescentou.

