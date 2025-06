Mundo está trocando "loucura" das moedas fiduciárias pelo bitcoin como reserva de valor, diz Bitwise

Matt Hougan, CIO da gestora Bitwise, afirmou nesta semana que os investidores estão cada vez mais substituindo reservas de valor tradicionais pelo bitcoin. Para o executivo, o movimento reflete um "despertar" no mercado em relação à "loucura" envolvendo moedas fiduciárias.

O executivo afirmou em uma nota para clientes da empresa que as moedas fiduciárias, em especial o dólar, não são mais opções de investimento "inquestionáveis" como antigamente. O movimento ocorre devido a uma desconfiança crescente de investidores em relação a governos e bancos centrais.

Hougan pontua que bancos centrais intensificaram as compras de ouro em 2025 em meio a uma crescente aversão a riscos no mercado. Por outro lado, investidores têm priorizado o bitcoin como uma opção alternativa de reserva de valor, reduzindo a migração para o dólar.

Para o CIO da Bitwise, o cenário é consequência do fim do padrão-ouro em 1971, que até aquele momento determinava o valor de moedas fiduciárias. A livre flutuação do câmbio, porém, tem gerado problemas para a economia global, incentivando questionamentos do modelo.

"Talvez imprimir dinheiro do nada, como começamos a fazer em 1971, seja realmente uma ideia maluca. Talvez o dinheiro exija limites. Em outras palavras, as pessoas estão começando a olhar ao redor e se perguntar: Que diabos é uma moeda fiduciária?", avalia Hougan.

Bitcoin como reserva de valor

Como consequência, investidores retomaram a busca por ativos escassos, globais e que sejam resistentes a possíveis manipulações de preço por governos. E, apesar do ouro ser a grande referência nessa área, ele não é o único ativo com essas características. Agora, o bitcoin estaria disputando essa posição.

Hougan destacou que os ETFs de bitcoin nos Estados Unidos já atraíram US$ 45 bilhões em investimentos desde janeiro de 2024, superando os US$ 34 bilhões atraídos pelos ETFs de ouro no mesmo período. O executivo acredita que a diferença sinaliza uma nova preferência dos investidores.

O executivo da Bitwise afirmou ainda que a tendência é que bancos centrais e governos também passem a investir na criptomoeda. Para isso, porém, será preciso que o bitcoin expanda a sua capitalização de mercado. Atualmente nos US$ 2 trilhões, o montante ainda é insuficiente para dar liquidez suficiente para investimentos públicos.

Mesmo assim, Hougan acredita que a adoção do bitcoin por investidores continuará, refletindo a percepção de que os portfólios atuais de investimento, centrados em ações e títulos de tesouro, estão muito expostos a moedas fiduciárias. "As pessoas estão percebendo que essas são águas arriscadas para nadar", resume.

