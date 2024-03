“Mulheres assumiram protagonismo além da liderança”, dizem vice-presidentes da Mastercard Brasil

Nesta sexta-feira, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Para além de comemorar uma data política e social que reforça a necessidade de equidade de gênero, executivas da Mastercard ponderam sobre o cenário atual e as oportunidades para mulheres, projetos desenvolvidos para melhorar este cenário e dão dicas para mulheres que querem ter posições de liderança em empresas do mercado financeiro e tecnologia.

Segundo Ana Karina Scarlato, vice-presidente de produtos e inovação de mercado na Mastercard Brasil, as mulheres já assumiram um protagonismo que vai além da liderança e sua colaboração se tornou de extrema importância para empresas.

Mulheres agregam valor às empresas

“Como líder executiva, acredito que as mulheres assumiram um protagonismo que vai além da liderança, agregando grande valor às empresas em termos de diversidade e pensamento criativo. Em termos de habilidades comportamentais, considero crucial para quem almeja assumir posições de liderança, ter autoconfiança e segurança no gerenciamento do projeto ou demanda, aliada à capacidade de resiliência. Em frente a obstáculos, meu conselho é explorar novos caminhos, mantendo o foco sempre no objetivo final”, disse ela em entrevista à EXAME.

Scarlato é formada em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e além da Mastercard Brasil, possui experiência em outros gigantes do mercado financeiro como Santander, Credicard e Bank Boston.

Atualmente, a Mastecard possui uma porcentagem significativa de líderes mulheres e investe em programas de incentivo à equidade de gênero, de acordo com Scarlato.

“Na Mastercard, temos o Programa de Mentoria Diversa, no qual executivas sêniores oferecem orientação profissional por 12 meses a mulheres nos estágios iniciais de suas carreiras. Em todo o mundo, muitas de nossas funcionárias participam de oportunidades de desenvolvimento profissional específicas, como esse programa no qual atuei como mentora. É gratificante poder ajudar jovens que talvez não tenham tido as mesmas oportunidades de educação e formação que eu tive, orientando-as sobre como se posicionar e reagir em diversas situações. Elas são o futuro, e estamos ajudando-as a se fortalecerem, algo que considero fundamental”, explicou ela.

Já Fernanda Caraballo, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Mastercard Brasil, revelou os fatores que colaboraram para a sua capacitação em sua atual função de liderança na gigante dos pagamentos.

"Acredito que a indústria financeira evoluiu muito em termos de equidade de gênero na última década. Na Mastercard Brasil, por exemplo, metade da liderança é feminina. O que me capacitou para minha função foi a habilidade de adaptação e a oportunidade de aprender e atuar em diferentes áreas, o que me permitiu aprofundar o conhecimento em cada uma delas”, contou.

“Trabalho há 6 anos com o setor público e, quando comecei, não tinha experiência prévia, mas sim facilidade de aprendizado e grande curiosidade. Isso é importante não apenas para mulheres, mas para qualquer profissional: conhecer bem sua área de atuação e comunicá-la da melhor forma possível. Isso me ajudou a me tornar uma referência no mercado e a conquistar reconhecimento como alguém capaz de agregar valor nas posições que ocupo”, acrescentou ela à EXAME.

Programas de mentoria e colaboração feminina

A formação de um ciclo de colaboração entre as mulheres do setor também é importante para que elas conquistem as mesmas oportunidades que os homens. Pensando nisso, Caraballo citou os programas de mentoria que muitas empresas apostam como os projetos que irão favorecer o gênero feminino nessa empreitada de carreira.

“Cada executiva tem o papel de ajudar a formar as gerações mais jovens de mulheres no mercado, oferecendo mentoria e condições iguais em processos de avaliação. Devemos prestar muita atenção ao viés inconsciente e educar nossos colegas de trabalho de todos os gêneros sobre essa realidade. Entendo que isso nos permite avançar cada vez mais rumo à equidade de gênero. A simples percepção de que pode haver algum viés já diminui seu impacto", concluiu a executiva.

