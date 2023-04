Muito além do ChatGPT: 5 ferramentas de inteligência artificial que facilitam o dia a dia

Desenvolvida há anos, a inteligência artificial ganhou o mundo em 2023 ao apresentar resultados realistas para uma série de tarefas. Desde textos aprovados em provas de MBA até imagens do Papa, nomes como ChatGPT, Lensa e Midjourney ganharam a boca do povo.

No entanto, apenas em março de 2023 mais de mil programas de inteligência artificial foram lançados. Apesar da preocupação de que eles possam roubar empregos de pessoas reais ou se desenvolver de forma extrema, fazendo com que nomes como Elon Musk assinassem um pedido por uma pausa no desenvolvimento de programas do gênero, muitos deles podem integrar o dia a dia da população mundial no futuro, auxiliando nas mais diversas tarefas.

Confira uma lista com cinco programas de inteligência artificial que podem facilitar o dia a dia:

1. Krisp AI

O Krisp AI é um aplicativo que cancela o ruído de fundo em gravações de áudio e vídeo para chamadas online, como reuniões no Zoom. Dessa forma, os milhões de trabalhadores que aderiram ao home office e mantêm o modelo de trabalho até hoje mesmo após o fim do isolamento social causado pela pandemia de coronavírus, poderão usufruir de reuniões mais tranquilas sem a necessidade de se esforçar para ouvir seus colegas do outro lado.

2. Gamma AI

Baseado em ChatGPT-4, o Gamma AI pode criar apresentações elaboradas em poucos minutos. Utilizando o aplicativo, é possível deixar o esforço para criar apresentações bonitas no trabalho de lado e focar no que realmente precisa.

O aplicativo pode criar apresentações em diversos formatos, memorandos, resumos de reuniões e documentos para discutir com facilidade no trabalho, seja em reuniões ou em outros momentos.

3. Slides AI

Seguindo uma proposta similar ao Gamma AI, o Slides AI é focado em criar as famosas apresentações de slides, que podem representar um verdadeiro incômodo para estudantes e trabalhadores.

Ao utilizar o aplicativo, eles podem se beneficiar de apresentações elaboradas de slides feitas em poucos segundos com o conteúdo indicado.

4. Perplexity

O Perplexity é um aplicativo de busca que utiliza a inteligência artificial para fornecer respostas instantâneas e fontes citadas sobre qualquer assunto na palma da mão, já que é compatível com smartphones.

Dessa forma, os estudos e a busca por informações são facilitados com segurança. Além disso, também é possível checar fontes e descobrir se uma informação é verdadeira ou falsa.

O Perplexity oferece serviços de perguntas de acompanhamento, pesquisa por voz, histórico de tópicos, entre outros.

5. Uizard

Talvez o mais complexo da lista, o Uizard, cujo nome faz alusão à palavra “feiticeiro” em inglês, se propõe a realmente fazer mágica quando o assunto é a aplicação da tecnologia de inteligência artificial.

O aplicativo pode transformar as mais variadas ideias em realidade. Basta desenhá-las em um papel.

Ao escanear o desenho com a câmera do celular, o Uizard o transforma em um belo design em segundo. Por exemplo, você gostaria de criar uma interface de um aplicativo de loja online. Você pode desenhá-lo e o Uizard o torna realidade para você.

Apesar disso, ainda há muito o que desenvolver nos programas de inteligência artificial e o seu uso de forma ética. Alguns especialistas defendem que eles ainda podem repassar informações erradas, entre outros. O próprio ChatGPT já foi “hackeado” de forma a ir contra suas diretrizes oficiais.

