Mudança no Drex não deve frear tokenização ou a adoção de blockchain no Brasil, dizem especialistas

Nesta quinta-feira, 7, representantes do Banco Central do Brasil anunciaram que o Drex, projeto que pretendia ser a infraestrutura digital das finanças do Brasil, passou por mudanças drásticas em seu projeto, descartando o uso da tecnologia de registro distribuído (DLT) em um primeiro momento para garantir seu lançamento até o fim de 2026.

A rede DLT escolhida para o Drex havia sido a Hyperledger Besu, aplicação dentro da Fundação Hyperledger. Marcos Sarres, CEO da GoLedger, revelou que a rede escolhida não atendia aos requisitos de privacidade do Drex, mas que já existem outras possibilidades, como a Hyperledger Fabric, que poderiam manter o uso de blockchain e melhor atender o projeto.

O piloto do Drex conta com diversos bancos, empresas de tecnologia e startups para testes da infraestrutura. Algumas delas, especializadas na tecnologia blockchain. O mercado reagiu com surpresa à notícia da mudança, mas segundo André Portilho, head de Digital Assets do BTG Pactual, a decisão foi “acertada” para a situação atual do projeto, que enfrentava dificuldades para garantir a privacidade e o uso da rede DLT.

Decisão foi “acertada”

“A primeira coisa que é importante entender é que, dados os requisitos do Banco Central para o Drex e a tecnologia escolhida, não foi possível chegar em uma solução que entregasse ao mesmo tempo privacidade, escalabilidade e programabilidade com algum nível de descentralização”, disse André Portilho, head de Digital Assets do BTG Pactual, banco que faz parte do projeto-piloto do Drex.

“Tivemos vários casos de uso que funcionam para uma fase piloto, mas que ainda não estão prontos e com maturidade suficiente da tecnologia para atingir o mercado. Sendo assim, a decisão do BC de fasear a implementação do projeto, com uma primeira parte mais simples, sem DLT e com um caso de uso específico e depois expandir, não só com outros DLTs, mas abrangendo mais casos de uso, é uma decisão pragmática e acertada, porque mantém o projeto e a visão de longo prazo, mas divide o projeto em fases, de forma com que se atinja os objetivos à medida que a tecnologia ganha maturidade”, acrescentou ele à EXAME.

“Nesse aspecto, as duas fases do piloto do Drex tiveram bastante sucesso em entender a tecnologia, avaliar o grau de maturidade que ela tem e principalmente, no que talvez seja o grande legado dessas duas fases do piloto do Drex, conseguiu trazer o mercado totalmente para dentro dessa tecnologia. Toda empresa que, querendo ou não, não tinha interesse em cripto, DLT e blockchain, passou a olhar para isso muito impulsionada pela movimentação do Drex, o que é uma coisa muito positiva para o mercado brasileiro”, concluiu.

Futuro do mercado de tokenização após mudanças no Drex

As mudanças no Drex não vão frear o mercado de tokenização no Brasil. Pelo contrário, este mercado está bombando apesar do Drex. O Drex não está no ar, ele é apenas um estudo conceitual do Bacen, a coisa ainda está avançando. De fato, tinha muito caminho e oportunidade se o Drex viesse da mesma forma como ele estava sendo debatido até então. Tivemos uma virada rápida ontem e temos que acompanhar os impactos disso”, comentou João Canhada, fundador da Foxbit, corretora de criptomoedas que integra o projeto-piloto do Drex.

“Mas o mercado de tokenização atual não está ancorado no que o Drex vai poder entregar no futuro. Ele vai se adaptar quando o Drex tiver disposição. Mas ele está avançando apesar do Drex. É totalmente ao contrário. Nada muda. Estamos aí, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. E os empreendedores estão totalmente dedicados em trazer inovação, fazer o RWA acontecer, desburocratizar, trazer oportunidades para o varejo e para outros negócios”, acrescentou.

Mudança foi “surpresa” para participantes do piloto

“É uma surpresa, mas a gente entende que as coisas, como já foram modificadas agora, podem ser modificadas novamente. O time do Bacen tem um corpo técnico muito bom e eu acho que não é o fim, é apenas um respiro dentro do meio do debate. Vamos avaliar o que o Banco Central vai poder elucidar para podermos continuar os seus trabalhos”, disse João Canhada, fundador da Foxbit.

