Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Mudança na presidência do Federal Reserve pode levar bitcoin a US$ 200 mil, diz gestora

Mike Novogratz, CEO da Galaxy Digital, acredita que troca no comando do banco central dos Estados Unidos vai aliviar política monetária

Bitcoin: gestora espera alta com troca no comando do Fed (AFP)

Bitcoin: gestora espera alta com troca no comando do Fed (AFP)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11h57.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

A mudança na presidência do Federal Reserve pode fazer o bitcoin ter um novo salto e chegar a um preço na casa dos US$ 200 mil. A projeção otimista foi compartilhada por Mike Novogratz, CEO da gestora Galaxy Digital, durante uma entrevista na última semana.

Apesar da troca no comando do banco central dos Estados Unidos estar prevista para ocorrer apenas em 2026, Donald Trump já sinalizou que pretende antecipar o anúncio para este ano. O presidente norte-americano tem feito duras críticas a Jerome Powell, e não deve reconduzi-lo ao cargo.

A expectativa do mercado é que Trump indique um nome que direcione a política de juros do Federal Reserve para uma postura menos restritivo. Se isso se confirmar, o ritmo de cortes de juros pela autarquia poderia ganhar mais velocidade e intensidade. E o bitcoin pode ser um dos maiores beneficiados.

Novogratz acredita que a revisão de expectativas de investidores em torno dos juros dos Estados Unidos levaria a uma forte alta da criptomoeda e de outros ativos considerados de risco no mercado. Para ele, o anúncio pode ser a principal novidade para o setor nos próximos meses.

"[A troca na presidência do Fed] tem o potencial para ser o maior catalisador tanto para o bitcoin quanto para o resto das criptomoedas", afirmou o executivo. Ele acredita que o grau de valorização desses ativos dependerá das projeções do mercado em torno dos cortes de juros.

Bitcoin em alta, dólar em queda

Quanto maiores e mais rápidos os cortes parecerem, maior tende a ser a alta da criptomoeda. "O bitcoin pode chegar aos US$ 200 mil? Claro que pode", disse Novogratz. Entretanto, o executivo disse que a concretização desse cenário também traria "consequências".

  • O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

O executivo ressaltou que a concretização de um corte intenso de juros seria "realmente muito ruim para os Estados Unidos", ameaçando a própria independência do Federal Reserve. No curto prazo, ele acredita que isso seria benéfico tanto para o ouro quanto para a criptomoeda.

A análise converge com avaliações recentes de que possíveis intervenções de Trump no Fed tendem a enfraquecer a posição do dólar como uma reserva de valor global. Para Novogratz, a tendência é que o mercado fique "em silêncio" até que a nomeação seja oficializada, sem uma direção de preço clara.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:BitcoinFed – Federal Reserve SystemJerome PowellCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

'Momento ChatGPT': Citi revisa projeção e vê stablecoins valendo US$ 1,9 trilhão até 2030

Bitcoin hoje: em US$ 114 mil, criptomoeda sinaliza recuperação e pode voltar a subir

Empreendendores venezuelanos desenvolvem plataforma de criptomoedas em busca de liberdade financeira

O ciclo de alta das criptomoedas está perto do fim? Entenda a queda recente e o que esperar

Mais na Exame

Minhas Finanças

Pix fora do ar? Clientes relatam falha generalizada nesta segunda-feira

Negócios

Com educação executiva e visão de longo prazo, a Construtora Cavazani mira R$ 1 bilhão em 2026

Brasil

Moraes diz que Eduardo Bolsonaro está nos EUA para fugir de responsabilização judicial

Mercado Imobiliário

O condomínio pode me proibir de usar drones nas áreas comuns?