Mudança na presidência do Federal Reserve pode levar bitcoin a US$ 200 mil, diz gestora

A mudança na presidência do Federal Reserve pode fazer o bitcoin ter um novo salto e chegar a um preço na casa dos US$ 200 mil. A projeção otimista foi compartilhada por Mike Novogratz, CEO da gestora Galaxy Digital, durante uma entrevista na última semana.

Apesar da troca no comando do banco central dos Estados Unidos estar prevista para ocorrer apenas em 2026, Donald Trump já sinalizou que pretende antecipar o anúncio para este ano. O presidente norte-americano tem feito duras críticas a Jerome Powell, e não deve reconduzi-lo ao cargo.

A expectativa do mercado é que Trump indique um nome que direcione a política de juros do Federal Reserve para uma postura menos restritivo. Se isso se confirmar, o ritmo de cortes de juros pela autarquia poderia ganhar mais velocidade e intensidade. E o bitcoin pode ser um dos maiores beneficiados.

Novogratz acredita que a revisão de expectativas de investidores em torno dos juros dos Estados Unidos levaria a uma forte alta da criptomoeda e de outros ativos considerados de risco no mercado. Para ele, o anúncio pode ser a principal novidade para o setor nos próximos meses.

"[A troca na presidência do Fed] tem o potencial para ser o maior catalisador tanto para o bitcoin quanto para o resto das criptomoedas", afirmou o executivo. Ele acredita que o grau de valorização desses ativos dependerá das projeções do mercado em torno dos cortes de juros.

Bitcoin em alta, dólar em queda

Quanto maiores e mais rápidos os cortes parecerem, maior tende a ser a alta da criptomoeda. "O bitcoin pode chegar aos US$ 200 mil? Claro que pode", disse Novogratz. Entretanto, o executivo disse que a concretização desse cenário também traria "consequências".

O executivo ressaltou que a concretização de um corte intenso de juros seria "realmente muito ruim para os Estados Unidos", ameaçando a própria independência do Federal Reserve. No curto prazo, ele acredita que isso seria benéfico tanto para o ouro quanto para a criptomoeda.

A análise converge com avaliações recentes de que possíveis intervenções de Trump no Fed tendem a enfraquecer a posição do dólar como uma reserva de valor global. Para Novogratz, a tendência é que o mercado fique "em silêncio" até que a nomeação seja oficializada, sem uma direção de preço clara.

