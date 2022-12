Movimentos anormais de preços na Binance não estão ligados a hack, diz CEO

A corretora de criptoativos Binance começou a investigar comportamentos suspeitos em sua plataforma depois de perceber movimentos anormais de preços para certos pares de negociação envolvendo os tokens Sun Token, Ardor, Osmosis, FUNToken e Golem. Quase 40 minutos após a investigação, o CEO da empresa, Changpeng Zhao, revelou que as flutuações "parecem ser apenas comportamento do mercado".

No último domingo, 11, a Binance emitiu um aviso sobre movimentos anormais de preços para alguns pares de negociação. A exchange iniciou uma investigação para restringir as contas suspeitas responsáveis pelo problema. Entretanto, a investigação não apontou para a possibilidade de contas comprometidas ou chaves roubadas.

CZ, como o empresário é conhecido, ainda disse que “um cara depositou dinheiro e começou a comprar. (Hackers não depositam). Outros caras o seguiram. Não consigo ver a vinculação entre as contas".

No entanto, a corretora de criptoativos tomou uma medida proativa contra possíveis manipulações. Ela bloqueou temporariamente saques para algumas contas que obtiveram lucros durante a volatilidade, o que, segundo Zhao, gerou reclamações nas redes sociais.

Zhao abordou ainda as preocupações relacionadas à centralização e à intervenção da empresa em ocasiões semelhantes, ao afirmar que "há um equilíbrio sobre o quanto devemos intervir”.

Quando perguntado sobre a possibilidade de usar contas roubadas ou comprometidas para realizar negociações manipulativas, CZ esclareceu que a Binance monitora ativamente essas contas: “se você deixar os detalhes da sua conta com uma plataforma de terceiros que foi invadida e o hacker for cauteloso ao usá-la, pode ser difícil detectá-la do nosso lado. Mas nós tentamos".

A Binance confirmou que vai manter os investidores de criptoativos atualizados assim que as investigações em andamento revelarem novas informações sobre os movimentos de preços em andamento.

Ainda sobre o tema, Changpeng Zhao compartilhou a visão de que a falta de transparência e o mau uso de fundos de clientes por partes da corretora de criptoativos FTX, fundada por Sam Bankman-Fried, atrasaram a indústria de criptomoedas em alguns anos.

“Acho que basicamente retrocedemos alguns anos. Os reguladores examinarão esse setor com muito, muito mais rigor, o que provavelmente é uma coisa boa, para ser honesto”, acrescentou CZ, enfatizando que o episódio foi "devastador" para o setor.

