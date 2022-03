Movimento do bitcoin é forte e sinaliza apetite comprador, diz analista

Por Lucas Costa*

O preço do bitcoin sofreu correção nos últimos dias, mas ainda trabalha acima dos US$45.000, sua principal região de definição de preço. O criptoativo tem movimento forte desde a segunda quinzena de março, mostrando apetite comprador e sinalizando a possibilidade de uma acumulação.

O gráfico diário mostra o preço reagindo após o teste da média móvel de 200 períodos, que é um dos principais indicadores da Análise Técnica e monitorado por diversos players. O estudo de Fibonacci segue acompanhando as confluências do movimento de queda com topo em US$69.190 e fundo em US$32.837, que tem as retrações de 61,8% em US$55.303 e 76,4% em US$60.611.

A combinação desse movimento e a projeção da figura de pivô de alta (objetivos em US$56.566 e US$64.315) oferece faixas estreitas de preço entre US$54.000 e US$55.300, com probabilidade relevante de teste, caso o preço rompa a média móvel de 200 períodos.

O momento é decisivo para a principal cripto e precisamos da superação dos US$48.315, para dar mais tranquilidade ao movimento de alta citado. Em termos estratégicos, a sugestão para os comprados é de posicionamento dos stops abaixo dos US$43.650, uma vez que a perda da região desconfigura o movimento de alta.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

