Motorola vai lançar carteira digital integrada a smartphones para brasileiros

Em uma iniciativa inédita, a Motorola anunciou a primeira conta digital do mundo integrada a um smartphone: o Dimo. Segundo a emprea, o objetivo é conectar pessoas às suas vidas financeiras, oferecendo uma conta fácil de usar, segura e livre de tarifas de manutenção.

De acordo com a fabricante de celulares, o Brasil será o primeiro país do mundo a receber a solução de conta bancária integrada a um smartphone. A empresa revelou que o Dimo oferece todas as funcionalidades de uma conta-corrente completa.

Nele, é possível fazer pagamento de contas e boletos, transferir por Pix e TED, optar pela portabilidade de salário, recarregar os créditos no celular, sacar no Banco24Horas e antecipar até cinco parcelas do saque-aniversário do FGTS.

Além disso, segundo a Motorola, o Dimo permite fazer pagamentos utilizando o Google Pay. A carteira já nasce com 30 mil clientes, que participaram da fase beta do projeto, que durou um ano para que o funcionamento pudesse ser testado e aperfeiçoado até o seu lançamento oficial.

O serviço, inicialmente exclusivo para os usuários da marca, pode ser acessado diretamente pela plataforma Hello You, sem precisar baixar nenhum aplicativo.

A Motorola também revelou que, para minimizar o impacto dos roubos de smartphones em todo o Brasil, vai implementar em breve um sistema exclusivo à sua conta digital. Chamado Motosafe, o usuário poderá solicitar o bloqueio do smartphone pela Central de Atendimento em caso de perda, roubo ou furto.

"O Dimo representa uma iniciativa que proporciona inclusão digital financeira, de forma simples e sem cobrança de taxas de manutenção”, diz Renato Arradi, diretor de Serviços Digitais da Motorola, responsável pela carteira digital.

O Dimo será disponibilizado nos aparelhos da empresa em fases, começando pelos smartphones a partir da versão do Android 10 e acima. A liberação será realizada gradativamente para garantir a melhor experiência para seus clientes e aperfeiçoamento constante do serviço.

