Morte de Ozzy Osbourne faz valor de coleção de NFTs disparar mais de 400%

A morte de Ozzy Osbourne na última terça-feira, 22, aos 76 anos provocou um aumento relevante no valor de mercado de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês), à medida que os fãs do artista correram para comprar um pedaço do legado do ícone do heavy metal por meio de sua coleção CryptoBatz.

Horas após o anúncio da morte de Osbourne, o preço mínimo dos NFTs CryptoBatz disparou mais de 400%, passando de menos de 0,02 ether para até 0,08 ether, segundo dados divulgados pela plataforma de negociação de NFTs OpenSea.

Considerando a cotação atual do ether, o pico atingido pelos colecionáveis representou um valor mínimo de US$ 295 por NFT na noite de terça-feira. Osbourne ingressou na indústria de NFTs há cerca de quatro anos, lançando sua coleção CryptoBatz com 9.666 morcegos digitais únicos em dezembro de 2021.

A escolha de Osbourne por um morcego como mascote dos colecionáveis não foi acidental, mas sim uma referência deliberada a um dos momentos mais famosos de sua carreira.

Em 1982, o ícone do heavy metal virou manchete quando mordeu a cabeça de um morcego durante uma apresentação ao vivo, marcando um momento na história do rock que evoluiu para lenda e memes ao longo das décadas.

Ecoando esse momento icônico, cada CryptoBat na coleção de Osbourne oferece aos usuários a oportunidade única de “morder” outro NFT de uma carteira digital e gerar uma imagem híbrida. A lista de coleções compatíveis para o recurso de “mordida” inclui NFTs importantes como Bored Ape Yacht Club (BAYC), Alien Frenz e outras.

Além do aumento no preço mínimo, os NFTs CryptoBatz de Ozzy Osbourne experimentaram um pico dramático nos volumes de negociação. Segundo dados da DappRadar, o volume de negociação do CryptoBatz disparou 100.000%, alcançando US$ 281.200 em apenas 24 horas.

O volume de negociação em 24 horas representou quase 80% da capitalização total de mercado do CryptoBatz, estimada em US$ 355.000, com o preço mínimo atual em torno de US$ 36,80, de acordo com a DappRadar. As negociações envolveram cerca de 402 vendedores e 327 compradores — um nível notável de atividade considerando o fornecimento total de 9.666 NFTs CryptoBatz.

Embora a morte de Osbourne tenha provocado uma retomada na atividade dos NFTs, o pico mais recente ainda está longe dos recordes registrados no lançamento do projeto. Segundo dados da OpenSea, o preço médio móvel do CryptoBatz atingiu uma máxima histórica acima de 5 ethers durante o lançamento da coleção, em janeiro de 2022.

