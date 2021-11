Morgan Stanley: NFTs e metaverso podem gerar US$ 50 bi para marcas de luxo

Apesar das marcas de alto luxo não gerarem muita receita a partir de vendas online no momento, isso pode mudar em breve, de acordo com uma pesquisa do banco Morgan Stanley publicada na última semana.

Os jogos do metaverso e NFTs podem representar uma oportunidade de gerar uma receita de aproximadamente 50 bilhões de euros para o setor até 2030.

“Os NFTs e jogos em blockchain apresentam duas oportunidades no curto prazo para as marcas de alto luxo, permitindo que elas monetizem sua vasta propriedade intelectual, construída por décadas”, afirma o relatório. A venda de 9 NFTs da Dolce & Gabbana por 5,7 milhões de dólares demonstra um grande potencial para “mercadorias de luxo virtuais e híbridas”, e o banco estima que o mercado de NFTs crescerá para aproximadamente 300 bilhões de dólares até 2030.

Até 2030, as marcas de luxo podem expandir a receita de seu Mercado Endereçável Total (TAM) em mais de 10% e o EBIT da indústria em aproximadamente 25%. A demanda por colecionáveis em NFT pode gerar grande demanda por mercadorias de alto luxo no médio prazo, afirmaram analistas liderados por Edward Stanley no relatório.

O Morgan Stanley nota que as marcas de luxo já estão explorando parcerias com plataformas de jogos em blockchain e o metaverso, com um crescente número de acordos de compartilhamento de receita, e isso pode acrescentar entre 10 a 20 bilhões de dólares para o TAM do mercado de alto luxo.

A Kering está melhor posicionada para se beneficiar do metaverso por conta da “demografia da marca do grupo e o fato de ter saído na frente com parcerias inovadoras no mundo digital”, afirmou o banco.

