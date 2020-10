Relatório: empreendedores negros e mulheres estão em desvantagem

Um novo relatório do British Business Bank divulgado no início da semana passada revela: empreendedores negros ou de origem asiática e outras minorias étnicas enfrentam dificuldades sistêmicas no mundo corporativo.

Chamado “Alone together: Entrepreneurship and Diversity in the UK” (“Sozinhos juntos: Empreendedorismo e Diversidade no Reino Unido”, em tradução livre), o estudo conduzido em parceria com a empresa de consultoria de gestão Oliver Wyman mostra como o sucesso ou fracasso de um negócio é influenciado por fatores como etnia, gênero e localização.

Segundo o relatório, empreendedores negros no Reino Unido faturam em média 25.000 libras por ano, quase 40% a menos do que os empreendedores brancos, cujo faturamento médio é de 35.000 libras. Além disso, 28% dos empreendedores negros do país não conseguem tornar suas companhias lucrativas, enquanto isso acontece com apenas 16% dos empreendedores brancos.

Além disso, os empreendedores asiáticos e de outras minorias étnicas têm uma taxa de sucesso significativamente menor do que os empreendedores brancos, constituindo cerca de 3,5% dos proprietários de empresas, mas mais de 8% dos que não tiveram sucesso com suas empresas.

Segundo o estudo, essas diferenças persistem apesar de negros, asiáticos e empreendedores de outras minorias étnicas investirem mais tempo e dinheiro no desenvolvimento de suas ideias de negócios e, normalmente, terem um nível mais alto de escolaridade em comparação com aqueles de origem britânica branca.

O relatório indica ainda que as diferenças nos resultados dos negócios só podem ser explicadas por fatores interconectados e sistêmicos, como diferenças no acesso ao financiamento, capital social e renda familiar.

Ele também aponta que a sub-representação de certos grupos étnicos entre cargos mais elevados, como gerentes e diretores, desempenha um papel significativo e reduz a oportunidade de desenvolver habilidades, conhecimentos e redes de contatos relevantes para os negócios.

“Esta pesquisa nos dá uma base de evidências clara, para nos ajudar a entender a escala das barreiras enfrentadas por empreendedores negros, asiáticos e de outras minorias étnicas, bem como outros grupos sub-representados ao iniciar e expandir seus negócios”, disse Catherine Lewis La Torre, executiva-chefe do British Business Bank.

“Esta pesquisa ajudará a informar a Comissão Sobre Disparidades Étnicas e Raciais do governo, que, esperamos, estimule ações nos setores público e privado para abordar as desigualdades que levam a resultados de negócios diferentes.”

Números são ainda piores para as mulheres

A mesma pesquisa descobriu também que a situação para empreendedores do sexo feminino é ainda mais crítica. Mais de um terço das empreendedoras negras (37%) e asiáticas ou de outras minorias étnicas (36%) relataram não ter obtido lucro no ano passado. Entre as mulheres brancas, a taxa é de 15%.

O relatório mostra que as desigualdades sociais e os papéis de gênero estabelecidos pela sociedade — como cuidar dos filhos e de parentes idosos —, parecem contribuir para essas diferenças nos resultados.

Para desenvolver a pesquisa, foram entrevistados mais de 3.700 empreendedores, com o objetivo de explorar e quantificar as barreiras que impedem pessoas talentosas de alcançar seus objetivos e descrever o que deve ser feito para criar oportunidades iguais para todos.

O British Business Bank é um banco estatal de desenvolvimento econômico e a pesquisa servirá para alimentar a Comissão Sobre Disparidades Étnicas e Raciais do governo do Reino Unido.