Como funcionam as exchanges de cripto?

Exchanges de criptomoedas, também conhecidas como corretoras ou bolsas de criptomoedas, são plataformas digitais que agilizam e facilitam as negociações – compra, venda e troca – de ativos digitais. É dentro delas que investidores conseguem negociar com segurança e praticidade, de qualquer lugar do Brasil e do mundo.

Assim como as corretoras do mercado tradicional de investimentos ainda despertam dúvidas sobre seu funcionamento, taxas cobradas e prazos, entre outras, as exchanges de criptomoedas também são bastante desconhecidas pelo público em geral.

Pensando nisso, preparamos um artigo para te explicar alguns detalhes sobre a operação dessas empresas e quais as vantagens de fazer seus investimentos utilizando os serviços de uma exchange de criptomoedas.

Como funcionam as exchanges de criptomoedas?

De modo geral, as exchanges de criptomoedas funcionam da mesma forma que as corretoras do mercado financeiro tradicional. Elas não precisam seguir nenhuma regulamentação específica para operar mas a Receita Federal passou a exigir uma declaração mensal dos investimentos de cada cliente. Elas também podem cobrar taxas de corretagem, depósito e saque que variam em cada empresa.

Uma das poucas diferenças é que, no mercado de ativos digitais, as exchanges de criptomoedas não são intermediários obrigatórios. Neste mercado, elas funcionam apenas como facilitadoras do processo de negociação.

A transação dentro da plataforma digital

Após escolher a exchange para fazer suas negociações, se cadastrar, enviar alguns documentos e confirmar sua identidade, você pode começar a organizar seus investimentos. Basta escolher se deseja comprar ou vender algum ativo digital.

Depois de escolher o tipo de transação que deseja fazer, você chega em um acordo com a outra parte da negociação – que pode ser outro investidor ou a própria exchange, disponibilizandoas criptomoedas, por exemplo. Quando o acordo é firmado, a transação ocorre no mesmo momento, de forma totalmente anônima para as partes.

Como negociar em uma exchange?

Em geral, existem duas formas principais de negociar criptomoedas e ativos digitais: negociando a mercado (compra ou venda direta) ou com as chamadas ordens limitadas.

No primeiro caso, após depositar dinheiro na conta da exchange, que irá liberar o valor diretamente no saldo de sua conta pessoal na plataforma, você poderá ver os valores de compra e venda das criptomoedas oferecidas: bitcoin (BTC), bitcoin cash (BCH), litecoin (LTC), ether (ETH), entre outras. Daí, é só escolher a quantidade que quer comprar do criptoativo desejado e confirmar sua transação, seja pelo aplicativo móvel, quando existir, ou pelo computador.

O outro formato de negociação é feito seguindo o esquema de operação com ordens limitadas.

Vamos explicar: você pode, por exemplo, botar uma ordem de compra de BTC a um preço mais baixo do que o atual, esperando o preço atingir o valor de sua ordem e com isso ter sua compra efetuada. Ou então poderia botar uma ordem de venda a um preço mais alto que o atual.

É importante notar que se você colocar uma ordem de compra com preço acima do preço atual ou uma ordem de venda com preço abaixo do preço atual, sua ordem será executada automaticamente pelo preço dos melhores vendedores ou compradores, respectivamente, que serão então contraparte da sua transação, levando sempre em conta a quantidade do ativo que você irá comprar ou vender.

Isso porque na verdade uma ordem de compra sempre executa contra uma ordem de venda (e vice-versa), ou seja se você bota uma ordem de compra a, digamos, 35.000,00 reais, você está dizendo aos demais participantes da exchange que está disposto a pagar 35,000.00 reais por 1 BTC. Se em um momento depois outro participante bota uma ordem de venda a 34.000,00 reais, quer dizer que, ao estar disposto a vender 1 BTC por 34.000,00 reais, ele aceitaria receber os 35.000,00 reais que você havia oferecido anteriormente e a transação é fechada a 35.000,00 reais e as ordens são retiradas da exchange.

Essa dinâmica também muda a taxa de corretagem que a exchange cobra. Geralmente o participante que coloca a primeira ordem paga uma taxa de corretagem menor (ou até mesmo recebe um percentual da corretagem, dependendo da exchange) do que aquele que “tira” ordem da exchange. Isso porque entende-se que o primeiro está provendo liquidez para a exchange (chamado de Maker), enquanto o segundo está retirando liquidez da exchange (chamado de Taker).

Vale ressaltar que também é possível negociar outros pares de criptomoedas, como por exemplo, BTC/LTC ou ETH/BTC, desde que a exchange disponibilize os pares.